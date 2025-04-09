Врач: эстонские мужчины напрасно боятся посещать уролога

Многие мужчины откладывают визит к урологу из-за незнания или страха перед неприятными процедурами. Однако, по мнению доктора Мярта Миккала, уролога клиники Meliva, для этого нет никаких оснований.
Урология занимается широким спектром вопросов мужского здоровья, однако чаще всего мужчины обращаются к врачу с проблемами сексуального характера, болями в яичках или затруднением мочеиспускания. «Статистика показывает, что половина мужчин старше 50 лет сталкивается с какими-либо проблемами, связанными предстательной железой, но это не обязательно означает злокачественное заболевание», - объяснил доктор Миккал.