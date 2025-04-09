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Врач: эстонские мужчины напрасно боятся посещать уролога

Доктор Мярт Миккал.
Доктор Мярт Миккал. Фото: Meliva kliinik

Многие мужчины откладывают визит к урологу из-за незнания или страха перед неприятными процедурами. Однако, по мнению доктора Мярта Миккала, уролога клиники Meliva, для этого нет никаких оснований.

Урология занимается широким спектром вопросов мужского здоровья, однако чаще всего мужчины обращаются к врачу с проблемами сексуального характера, болями в яичках или затруднением мочеиспускания. «Статистика показывает, что половина мужчин старше 50 лет сталкивается с какими-либо проблемами, связанными предстательной железой, но это не обязательно означает злокачественное заболевание», - объяснил доктор Миккал.

По словам Миккала, рак предстательной железы является самым распространенным злокачественным новообразованием у мужчин в Эстонии в возрасте около 50 лет, но при этом он очень хорошо поддается лечению, если обнаружен на ранней стадии. Тем не менее Миккал не считает обязательным ежегодно проходить обследование у уролога. «Мужчинам следует впервые посетить уролога в возрасте 35-40 лет, чтобы получить общее представление о своем здоровье и знать, на что следует обратить внимание. Особое внимание следует уделить, если в семье или среди родственников ранее встречались случаи рака предстательной железы или других видов рака», - подчеркнул врач.

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