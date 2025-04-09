Врач: эстонские мужчины напрасно боятся посещать уролога

Урология занимается широким спектром вопросов мужского здоровья, однако чаще всего мужчины обращаются к врачу с проблемами сексуального характера, болями в яичках или затруднением мочеиспускания. «Статистика показывает, что половина мужчин старше 50 лет сталкивается с какими-либо проблемами, связанными предстательной железой, но это не обязательно означает злокачественное заболевание», - объяснил доктор Миккал.

По словам Миккала, рак предстательной железы является самым распространенным злокачественным новообразованием у мужчин в Эстонии в возрасте около 50 лет, но при этом он очень хорошо поддается лечению, если обнаружен на ранней стадии. Тем не менее Миккал не считает обязательным ежегодно проходить обследование у уролога. «Мужчинам следует впервые посетить уролога в возрасте 35-40 лет, чтобы получить общее представление о своем здоровье и знать, на что следует обратить внимание. Особое внимание следует уделить, если в семье или среди родственников ранее встречались случаи рака предстательной железы или других видов рака», - подчеркнул врач.