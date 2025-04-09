Свежее исследование: брак может привести к развитию этого заболевания

Несмотря на то что большинству людей важно иметь рядом заботливого человека, недавнее исследование американских ученых показало: вступление в брак может повлечь за собой и неожиданные отрицательные последствия.
Согласно новому исследованию ученых Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США), вступление в брак может повысить риск развития деменции. Об этом сообщает научный журнал Alzheimer’s & Dementia. Эти выводы оказались неожиданными, учитывая, что ранее брак часто связывали с положительным влиянием на здоровье - например, с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большей продолжительностью жизни. Также считалось, что супружеские отношения способны снижать вероятность когнитивных нарушений.