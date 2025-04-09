Свежее исследование: брак может привести к развитию этого заболевания

Согласно новому исследованию ученых Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США), вступление в брак может повысить риск развития деменции. Об этом сообщает научный журнал Alzheimer’s & Dementia. Эти выводы оказались неожиданными, учитывая, что ранее брак часто связывали с положительным влиянием на здоровье - например, с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большей продолжительностью жизни. Также считалось, что супружеские отношения способны снижать вероятность когнитивных нарушений.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о здоровье 24 107 пожилых людей за период в 18 лет. Средний возраст участников составлял 71,8 года. Все они были разделены на четыре группы: состоящие в браке, вдовы/вдовцы, разведенные и никогда не состоявшие в браке.