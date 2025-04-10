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Спасатель размером с батарейку: тартуские кардиологи установили пациентам первые в странах Балтии беспроводные кардиостимуляторы

Перевод: Ева Ойжинская
Старший врач-преподаватель по специальности сердечно-сосудистой хирургии Клиники кардиологии Клиникума Тартуского университета Индрек Роозе (слева) и старший врач-преподаватель по специальности кардиология Прийт Пауклин демонстрируют кардиостимуляторы. Роозе держит стимулятор, изготовленный в прошлом веке, а в руках Пауклина - совершенно новый беспроводной стимулятор.
Старший врач-преподаватель по специальности сердечно-сосудистой хирургии Клиники кардиологии Клиникума Тартуского университета Индрек Роозе (слева) и старший врач-преподаватель по специальности кардиология Прийт Пауклин демонстрируют кардиостимуляторы. Роозе держит стимулятор, изготовленный в прошлом веке, а в руках Пауклина - совершенно новый беспроводной стимулятор. Фото: Margus Ansu

В феврале этого года кардиологи Клиникума Тартуского университета впервые в Эстонии и в странах Балтии установили двум пациентам беспроводные кардиостимуляторы.

Старший врач-преподаватель по специальности сердечно-сосудистой хирургии Клиники кардиологии Клиникума Тартуского университета Индрек Роозе объяснил, что кардиостимулятор - это небольшое электрическое устройство, которое подает сердцу электрические импульсы, если его естественный ритм становится слишком медленным. Нормальный сердечный ритм составляет около 60-100 ударов в минуту - в этом случае стимулятор не вмешивается. Но если пульс замедляется, устройство посылает в сердце электрические сигналы, чтобы стимулировать его к более быстрому сокращению.

По словам Роозе, медленная работа сердца, или брадикардия, может вызывать усталость, одышку, головокружение, боль или чувство тяжести в груди, а также затруднения при движении. Причиной замедленного сердечного ритма может быть как слабость синусового узла, так и нарушения в проводимости электрических сигналов, то есть блокада сердца.

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