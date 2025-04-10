Спасатель размером с батарейку: тартуские кардиологи установили пациентам первые в странах Балтии беспроводные кардиостимуляторы

Старший врач-преподаватель по специальности сердечно-сосудистой хирургии Клиники кардиологии Клиникума Тартуского университета Индрек Роозе объяснил, что кардиостимулятор - это небольшое электрическое устройство, которое подает сердцу электрические импульсы, если его естественный ритм становится слишком медленным. Нормальный сердечный ритм составляет около 60-100 ударов в минуту - в этом случае стимулятор не вмешивается. Но если пульс замедляется, устройство посылает в сердце электрические сигналы, чтобы стимулировать его к более быстрому сокращению.