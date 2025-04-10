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Вылечат ли эстонскую систему здравоохранения специалисты, которых пригласила министр?

Перевод: Ева Ойжинская
Отделение неотложной медицинской помощи.
Отделение неотложной медицинской помощи. Фото: Marianne Loorents

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) созвала медицинский консилиум, в который вошли врачи различных специальностей и направлений. С их помощью она намерена вылечить эстонскую систему здравоохранения.

«Пора признать, что система здравоохранения Эстонии находится в кризисе, что принятие решений по его преодолению больше нельзя откладывать, и что решения должны быть найдены без дополнительного финансирования. В противном случае конкретные и ощутимые последствия будут ощутимы уже через несколько лет», - сказала Йоллер.

Министр объяснила, что, так же как при тяжелой болезни со сложным диагнозом план лечения составляет не один врач, а целый консилиум из разных специалистов, она тоже созвала совет, состоящий из ведущих экспертов.

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