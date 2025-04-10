Вылечат ли эстонскую систему здравоохранения специалисты, которых пригласила министр?

«Пора признать, что система здравоохранения Эстонии находится в кризисе, что принятие решений по его преодолению больше нельзя откладывать, и что решения должны быть найдены без дополнительного финансирования. В противном случае конкретные и ощутимые последствия будут ощутимы уже через несколько лет», - сказала Йоллер.