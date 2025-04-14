Известный кардиолог: следуя этим советам, вы можете прожить на много лет дольше

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смерти как в мире, так и в Эстонии. Эти болезни преимущественно проявляются в среднем возрасте, после чего вероятность их возникновения возрастает с каждым годом как у мужчин, так и у женщин. Все больше пациентов обращаются к кардиологам уже в 40-летнем возрасте, в основном жалуясь на повышенное кровяное давление, пишет каридиолог Тийна Ууэтоа.
Сохранение здоровья сердца во многом зависит от осведомленности. Сердечные заболевания широко распространены, и у многих из нас уже есть диагноз и назначено лечение. Чтобы сохранить качество жизни, защитить себя и предотвратить осложнения, необходимо в первую очередь сделать все возможное, что не зависит от медикаментов, чтобы взять под контроль свои факторы риска.