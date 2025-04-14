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Известный кардиолог: следуя этим советам, вы можете прожить на много лет дольше

Перевод: Дмитрий Рая
Кардиолог Тийна Ууэтоа.
Кардиолог Тийна Ууэтоа. Фото: Confido

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смерти как в мире, так и в Эстонии. Эти болезни преимущественно проявляются в среднем возрасте, после чего вероятность их возникновения возрастает с каждым годом как у мужчин, так и у женщин. Все больше пациентов обращаются к кардиологам уже в 40-летнем возрасте, в основном жалуясь на повышенное кровяное давление, пишет каридиолог Тийна Ууэтоа.

Сохранение здоровья сердца во многом зависит от осведомленности. Сердечные заболевания широко распространены, и у многих из нас уже есть диагноз и назначено лечение. Чтобы сохранить качество жизни, защитить себя и предотвратить осложнения, необходимо в первую очередь сделать все возможное, что не зависит от медикаментов, чтобы взять под контроль свои факторы риска.

По словам доктора Ууэтоа, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний возможно на 72–92% за счет работы над четырьмя факторами риска, что позволит продлить жизнь на 5,8–9,5 лет. Эти факторы риска включают высокое артериальное давление, диабет, курение и нарушения обмена холестерина.

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