Семейный врач: 16 случаев, раскрывающих реальные проблемы медицины в Эстонии

В Таллинне обсуждается, каким образом можно улучшить ситуацию в здравоохранении и где найти дополнительные средства. План хороший, но я уже заранее могу представить, как будет составлен ряд лозунгов - нужно расширять полномочия, укреплять и повышать эффективность. Однако я убежден, что дополнительное финансирование существующей системы здравоохранения - точнее, ее отсутствия как упорядоченной системы - не принесет ожидаемого результата, пишет семейный врач Мадис Вескимяги.