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Семейный врач: 16 случаев, раскрывающих реальные проблемы медицины в Эстонии

Семейный врач Мадис Вескимяги.
Семейный врач Мадис Вескимяги. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

В Таллинне обсуждается, каким образом можно улучшить ситуацию в здравоохранении и где найти дополнительные средства. План хороший, но я уже заранее могу представить, как будет составлен ряд лозунгов - нужно расширять полномочия, укреплять и повышать эффективность. Однако я убежден, что дополнительное финансирование существующей системы здравоохранения - точнее, ее отсутствия как упорядоченной системы - не принесет ожидаемого результата, пишет семейный врач Мадис Вескимяги.

Я стараюсь доказать своей практической работой, что даже при нынешнем уровне финансирования можно создать гораздо более эффективную систему здравоохранения. Хватит уже с нас коммерческой медицины - я говорил это много раз и подтверждаю вновь.

Налогоплательщик, смотри внимательно, куда уходит твои деньги. Тысячи медицинских коммерческих предприятий приносят пользу лишь узкому кругу владельцев, но не всем сотрудникам. К сожалению, и не пациентам, ради которых система здравоохранения вообще должна существовать.

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