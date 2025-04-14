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Доказано: опасный яд этого растения помогает против близорукости

Новый эффективный препарат может спасти зрение детям и молодежи.
Новый эффективный препарат может спасти зрение детям и молодежи. Фото: David Travis / Unsplash

В конце марта Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило препарат финской компании, который содержит небольшое количество мощного растительного яда и эффективно помогает против развивающейся близорукости.

В последний день марта финская фармацевтическая компания Santen Pharmaceutical объявила, что получила разрешение от Европейского агентства по лекарственным средствам на продажу нового препарата под названием Ryjunea в Европейском союзе. Исследования, проведенные в Китае и Корее, показывают, что этот препарат на основе сильнодействующего растительного яда помогает девяти из десяти детей, и у его пользователей близорукость развивается в десять раз медленнее, чем при отсутствии лечения.

Глазные капли, которые могут спасти от близорукости и тысячи эстонских детей, содержат в крайне малых количествах яд черной белладонны, или паслена смертельного (Atropa belladonna). Этот ядовитый алкалоид, известный как атропин, также встречается в других пасленовых, таких как бругмансия и растения рода мандрагора.

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