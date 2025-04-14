Доказано: опасный яд этого растения помогает против близорукости

В последний день марта финская фармацевтическая компания Santen Pharmaceutical объявила, что получила разрешение от Европейского агентства по лекарственным средствам на продажу нового препарата под названием Ryjunea в Европейском союзе. Исследования, проведенные в Китае и Корее, показывают, что этот препарат на основе сильнодействующего растительного яда помогает девяти из десяти детей, и у его пользователей близорукость развивается в десять раз медленнее, чем при отсутствии лечения.