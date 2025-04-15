Свежее исследование: бурый рис содержит много мышьяка

Хотя бурый рис считается более полезным, чем белый, это может быть не совсем так, как показало недавнее исследование ученых из Мичиганского университета. В ходе исследования было установлено, что в коричневом рисе содержится значительно больше неорганического мышьяка, что может быть особенно опасно для детей младше пяти лет. Дети потребляют больше пищи в пересчете на массу тела и могут быть более уязвимыми к токсичным веществам в продуктах питания.