Свежее исследование: бурый рис содержит много мышьяка

Недавнее исследование американских ученых показало, что бурый рис, до сих пор считавшийся очень полезным, содержит не только больше питательных веществ по сравнению с белым рисом, но и больше мышьяка. Это особенно опасно для маленьких детей.
Хотя бурый рис считается более полезным, чем белый, это может быть не совсем так, как показало недавнее исследование ученых из Мичиганского университета. В ходе исследования было установлено, что в коричневом рисе содержится значительно больше неорганического мышьяка, что может быть особенно опасно для детей младше пяти лет. Дети потребляют больше пищи в пересчете на массу тела и могут быть более уязвимыми к токсичным веществам в продуктах питания.