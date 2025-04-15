Вт, 15.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Свежее исследование: бурый рис содержит много мышьяка

Перевод: Дмитрий Рая
Коричневый рис может быть не полезнее белого, поскольку содержит больше неорганического мышьяка.
Коричневый рис может быть не полезнее белого, поскольку содержит больше неорганического мышьяка. Фото: www.freepik.com

Недавнее исследование американских ученых показало, что бурый рис, до сих пор считавшийся очень полезным, содержит не только больше питательных веществ по сравнению с белым рисом, но и больше мышьяка. Это особенно опасно для маленьких детей.

Хотя бурый рис считается более полезным, чем белый, это может быть не совсем так, как показало недавнее исследование ученых из Мичиганского университета. В ходе исследования было установлено, что в коричневом рисе содержится значительно больше неорганического мышьяка, что может быть особенно опасно для детей младше пяти лет. Дети потребляют больше пищи в пересчете на массу тела и могут быть более уязвимыми к токсичным веществам в продуктах питания.

По словам авторов исследования, хотя количество мышьяка в коричневом рисе и не достигает уровня, способного угрожать взрослым или детям, их выводы свидетельствуют о том, что при выборе продуктов следует учитывать не только их питательную ценность, но и возможное содержание токсичных веществ.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх