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Исследование эстонских ученых: риск инсульта или инфаркта может в значительной степени зависеть от пола

Перевод: Дмитрий Рая
Слева направо: Катаяни Сухаваси, Арно Руусалепп и Хели Ярве.
Слева направо: Катаяни Сухаваси, Арно Руусалепп и Хели Ярве. Фото: Alice Lokk

Исследование ученых Тартуского университета и Каролинского института показывает, что хотя сужение сонной артерии может вызывать инсульт как у мужчин, так и у женщин, существуют гендерные различия как в симптомах, так и в свойствах утолщений внутренней оболочки артерий, называемых бляшками. Несмотря на то, что основные типы клеток в бляшках схожи, наблюдаются значительные различия в более мелких структурах клеток.

Сужение сонной артерии происходит, когда на внутренней оболочке артерий, расположенных с обеих сторон шеи, накапливаются бляшки. Это может вызвать нарушение кровообращения в головном мозге, что приводит к инсульту. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной 17,9 миллиона смертей в мире, из которых 85 процентов обусловлены инфарктами и инсультами.

Аспирантка медицинского факультета Тартуского университета и один из авторов исследования Катаяни Сухаваси объясняет, что биологический пол значительно влияет на сужение сонной артерии, развитие атеросклероза и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на эти процессы также влияют возраст и менопауза. 

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