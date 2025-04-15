Исследование эстонских ученых: риск инсульта или инфаркта может в значительной степени зависеть от пола

Исследование ученых Тартуского университета и Каролинского института показывает, что хотя сужение сонной артерии может вызывать инсульт как у мужчин, так и у женщин, существуют гендерные различия как в симптомах, так и в свойствах утолщений внутренней оболочки артерий, называемых бляшками. Несмотря на то, что основные типы клеток в бляшках схожи, наблюдаются значительные различия в более мелких структурах клеток.