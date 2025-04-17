ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Причина, по которой американцам больше не стоит отправляться в круиз

«Вы не увидите меня на круизном лайнере. И я рекомендую всем хорошенько подумать перед бронированием», - сказал доктор в видео. Основной причиной отказа от путешествий на круизном лайнере, по словам Рубина, являются последние сокращения в федеральных учреждениях США, которые, по его мнению, также повлияли на проверки здоровья на лайнерах.