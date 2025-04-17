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ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Причина, по которой американцам больше не стоит отправляться в круиз

Круизный лайнер. Снимок иллюстративный.
Круизный лайнер. Снимок иллюстративный. Фото: NAN728/Shutterstock

Педиатр доктор Рубин поделился в TikTok, почему он сам никогда не сядет на круизный лайнер, и советует другим хорошенько подумать дважды, прежде чем бронировать морской отдых.​

«Вы не увидите меня на круизном лайнере. И я рекомендую всем хорошенько подумать  перед бронированием», - сказал доктор в видео. Основной причиной отказа от путешествий на круизном лайнере, по словам Рубина, являются последние сокращения в федеральных учреждениях США, которые, по его мнению, также повлияли на проверки здоровья на лайнерах.

«Одно из этих сокращений затрагивает санитарную программу для кораблей, которая проводит медицинские осмотры как минимум дважды в год и помогает отслеживать и предотвращать вспышки вирусов», - объяснил он.

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