Коварная болезнь: скрытые кровотечения угрожают здоровью жителей Эстонии

Гемофилия - одно из самых распространенных нарушений свертываемости крови, при котором организму не хватает или неправильно функционирует фактор, отвечающий за остановку кровотечений. Это приводит к тому, что даже незначительные травмы могут вызывать серьезные, а порой и скрытые кровотечения. Ранняя диагностика и постоянный медицинский контроль жизненно важны для пациентов с этим заболеванием.

Первые симптомы, которые не стоит игнорировать, включают частые синяки, носовые кровотечения, длительное заживление ран, а также боль и отечность в суставах. Важно распознать признаки заболевания вовремя: ранняя диагностика позволяет избежать серьезных осложнений и сохранить полноценное качество жизни.

Медсестра Северо-Эстонской региональной больницы Анете Рятто отмечает, что основой лечения гемофилии является предотвращение кровотечений. «Гемофилия - коварное заболевание, вызывающее как внешние кровотечения, так и внутренние повреждения, например, в суставах, мышцах и внутренних органах. При кровотечении в мышцах образуются заметные гематомы - синяки и припухлости. Кровотечения в суставах чаще всего случаются в коленях, локтях и лодыжках, иногда даже без боли или отека. Если не лечить кровотечение в сустав, это может привести к необратимым повреждениям и инвалидности», - объяснила Рятто. Она подчеркнула, что своевременная диагностика, регулярное наблюдение и адекватное лечение являются жизненно важными при этом заболевании.​

Современные методы лечения позволяют людям с гемофилией вести обычную жизнь, однако успех терапии во многом зависит от осведомленности пациента и его активного участия. Член правления Эстонского гемофилического общества Мартин Каал отмечает, что для людей с нарушениями свертываемости очень важны подвижность суставов и активный образ жизни, а для тех, у кого уже есть суставные повреждения, крайне важно сохранить физическую активность. «Хуже всего - полная пассивность, поэтому надо стараться сохранять активный образ жизни и не позволять болезни взять верх над вашей жизнью. В противном случае подвижность суставов снижается или исчезает совсем. Здесь можно привести сравнение с автомобильным двигателем - для его бесперебойной работы необходимы и масло, и регулярное использование», - сказал Каал.

В поле зрения эстонских врачей находится около 350 человек с нарушениями свертываемости крови. По оценкам, всего в Эстонии живет порядка четырехсот таких пациентов. Это означает, что есть и такие жители, у которых заболевание пока не диагностировано.