Этот простой прием поможет проснуться утром бодрым и отдохнувшим

Ранее подробно исследовалось, как на сон влияет искусственный свет, который проще контролировать. Теперь же ученые Осакского метрополитенского университета решили выяснить, как на качество сна воздействует естественный солнечный свет. В исследовании участвовали всего 19 добровольцев, но их опыт дал важные подсказки о том, на что стоит обратить внимание в спальне, чтобы ночной сон был восстанавливающим, а утренний подъем – легким.

Ученые с помощью штор и моторизованных устройств создавали в комнате разные световые условия. Всего было опробовано три варианта:

естественный свет начинал поступать в комнату за 20 минут до пробуждения,

помещение освещалось с рассвета и до момента пробуждения,

до пробуждения в комнату не попадал естественный свет.

После каждого такого сеанса у участников измеряли сонливость, бодрость и усталость – с помощью электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и опросников.

Оказалось, что наиболее сонными испытуемые были тогда, когда в комнату до пробуждения не проникал естественный свет. Кроме того, выяснилось, что легче всего людям удавалось проснуться, если до подъема солнечный свет начинал попадать в комнату примерно за 20 минут. Однако, если вся ночь проходила в слишком ярком освещении, это, наоборот, мешало сну под утро.

Авторы исследования надеются, что их работа поможет в будущем создать оптимальные световые условия в спальнях, чтобы людям было проще просыпаться бодрыми и отдохнувшими. Пока же может помочь и такой простой шаг, как отказ от полного затемнения комнаты вечером, чтобы утром в нее мог проникнуть естественный свет.