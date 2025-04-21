Этот простой прием поможет проснуться утром бодрым и отдохнувшим

Чтобы утром проснуться быстро и с ощущением бодрости, вовсе не обязательно использовать какие-то хитрые приемы. Недавнее исследование японских ученых показало, что может помочь даже такой простой способ, как не задергивать вечером перед сном плотные шторы на окнах.
Ранее подробно исследовалось, как на сон влияет искусственный свет, который проще контролировать. Теперь же ученые Осакского метрополитенского университета решили выяснить, как на качество сна воздействует естественный солнечный свет. В исследовании участвовали всего 19 добровольцев, но их опыт дал важные подсказки о том, на что стоит обратить внимание в спальне, чтобы ночной сон был восстанавливающим, а утренний подъем – легким.
Ученые с помощью штор и моторизованных устройств создавали в комнате разные световые условия. Всего было опробовано три варианта:
- естественный свет начинал поступать в комнату за 20 минут до пробуждения,
- помещение освещалось с рассвета и до момента пробуждения,
- до пробуждения в комнату не попадал естественный свет.
После каждого такого сеанса у участников измеряли сонливость, бодрость и усталость – с помощью электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и опросников.
Оказалось, что наиболее сонными испытуемые были тогда, когда в комнату до пробуждения не проникал естественный свет. Кроме того, выяснилось, что легче всего людям удавалось проснуться, если до подъема солнечный свет начинал попадать в комнату примерно за 20 минут. Однако, если вся ночь проходила в слишком ярком освещении, это, наоборот, мешало сну под утро.
Авторы исследования надеются, что их работа поможет в будущем создать оптимальные световые условия в спальнях, чтобы людям было проще просыпаться бодрыми и отдохнувшими. Пока же может помочь и такой простой шаг, как отказ от полного затемнения комнаты вечером, чтобы утром в нее мог проникнуть естественный свет.