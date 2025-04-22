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Аптекарь: распространенная, но незаметная проблема влияет на здоровье всех пожилых людей

Перевод: Дмитрий Рая
Тот, кто заботится о зубах на протяжении всей жизни, часто дольше сохраняет хорошее здоровье.
Тот, кто заботится о зубах на протяжении всей жизни, часто дольше сохраняет хорошее здоровье. Фото: Freepik

С возрастом привычки и потребности людей меняются во всех сферах жизни. То же самое касается и такой повседневной деятельности, как уход за полостью рта. Как людям, достигшим почтенного возраста, правильно ухаживать за зубами, чтобы сохранить их как можно дольше и предотвратить другие проблемы со здоровьем, связанные с гигиеной полости рта?

Чем раньше человек осознает важность правильной гигиены полости рта, тем ниже риск возникновения проблем с зубами в пожилом возрасте, объяснила провизор аптеки Benu Маргот Лехари.

«Если многие годы уделялось недостаточно внимания уходу за зубами, могут развиться острые воспаления десен и пародонтит, что иногда приводит к потере всех собственных зубов», – отметила Лехари. По ее словам, гигиена полости рта значительно влияет и на общее состояние здоровья человека.

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