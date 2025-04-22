Аптекарь: распространенная, но незаметная проблема влияет на здоровье всех пожилых людей

С возрастом привычки и потребности людей меняются во всех сферах жизни. То же самое касается и такой повседневной деятельности, как уход за полостью рта. Как людям, достигшим почтенного возраста, правильно ухаживать за зубами, чтобы сохранить их как можно дольше и предотвратить другие проблемы со здоровьем, связанные с гигиеной полости рта?