Подозрения на загрязнение водопроводной воды: десяток жителей жалуются на отравление

Жительница Тырванди, Сандра Йессипова, в последние дни переживает из-за здоровья своего четырёхмесячного сына, которого беспокоят диарея и потеря веса. Также и сама Сандра чувствует себя плохо.

В начале недели в соцсетях появилась информация, что загрязненная водопроводная вода в районах Юленурме и Тырванди в Тартумаа могла вызвать желудочные расстройства у многих местных жителей. Хотя во вторник специалисты не выявили отклонений в пробах воды, Департамент здоровья рекомендовал проявлять осторожность.