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Подозрения на загрязнение водопроводной воды: десяток жителей жалуются на отравление

Жительница Тырванди, Сандра Йессипова, в последние дни переживает из-за здоровья своего четырёхмесячного сына, которого беспокоят диарея и потеря веса. Также и сама Сандра чувствует себя плохо.
Жительница Тырванди, Сандра Йессипова, в последние дни переживает из-за здоровья своего четырёхмесячного сына, которого беспокоят диарея и потеря веса. Также и сама Сандра чувствует себя плохо. Фото: Sille Annuk

В начале недели в соцсетях появилась информация, что загрязненная водопроводная вода в районах Юленурме и Тырванди в Тартумаа могла вызвать желудочные расстройства у многих местных жителей. Хотя во вторник специалисты не выявили отклонений в пробах воды, Департамент здоровья рекомендовал проявлять осторожность.

В комментариях местной Facebook-группы пользователи удивлялись, как у стольких людей одновременно могли возникнуть схожие симптомы - тошнота, диарея, лихорадка. Нашлись и те, кто призывал не поддаваться панике.

Одна из жительниц Тырванди, Сандра Йессипова, продолжает подозревать, что причиной недомогания могла стать вода. Ее четырехмесячный сын уже несколько дней страдает от диареи, что привело к потере веса.

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