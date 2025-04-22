Подозрения на загрязнение водопроводной воды: десяток жителей жалуются на отравление

В начале недели в соцсетях появилась информация, что загрязненная водопроводная вода в районах Юленурме и Тырванди в Тартумаа могла вызвать желудочные расстройства у многих местных жителей. Хотя во вторник специалисты не выявили отклонений в пробах воды, Департамент здоровья рекомендовал проявлять осторожность.
В комментариях местной Facebook-группы пользователи удивлялись, как у стольких людей одновременно могли возникнуть схожие симптомы - тошнота, диарея, лихорадка. Нашлись и те, кто призывал не поддаваться панике.