Статистика: сколько случаев раковых опухолей было выявлено в Эстонии в ходе скринингов

В 2022 году в Эстонии в рамках скрининговых программ по выявлению рака кишечника, шейки матки и молочной железы было обнаружено в общей сложности 468 злокачественных опухолей. Согласно свежей статистике Института развития здоровья (TAI), почти 75 процентов этих случаев были диагностированы на ранней стадии, что позволяет применить более эффективное лечение с меньшими побочными эффектами и достичь лучших результатов. Кроме того, в скринингах рака шейки матки и кишечника у более чем 1500 человек были выявлены предраковые изменения, своевременное лечение которых помогает предотвратить развитие рака.