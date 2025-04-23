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Статистика: сколько случаев раковых опухолей было выявлено в Эстонии в ходе скринингов

Скрининг. Фото иллюстративное.
Скрининг. Фото иллюстративное. Фото: Freepik

В 2022 году в ходе бесплатных скрининговых обследований у жителей Эстонии было выявлено в общей сложности 468 опухолей, причем почти 75 процентов из них были диагностированы на ранней стадии.

В 2022 году в Эстонии в рамках скрининговых программ по выявлению рака кишечника, шейки матки и молочной железы было обнаружено в общей сложности 468 злокачественных опухолей. Согласно свежей статистике Института развития здоровья (TAI), почти 75 процентов этих случаев были диагностированы на ранней стадии, что позволяет применить более эффективное лечение с меньшими побочными эффектами и достичь лучших результатов. Кроме того, в скринингах рака шейки матки и кишечника у более чем 1500 человек были выявлены предраковые изменения, своевременное лечение которых помогает предотвратить развитие рака.

Среди более чем 44 000 участников скрининга рака кишечника у 920 человек (2%) были выявлены предраковые изменения, а у 122 (0,3%) - злокачественные опухоли. Таким образом, на каждые тысячу участников скрининга приходилось около трех случаев выявленного рака. В результате скрининга было выявлено 12 процентов от общего числа случаев рака кишечника, диагностированных в Эстонии в 2022 году.

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