Медицинские эксперты предупреждают: в Эстонии скрытно распространяется опасный вирус

По мнению представителей EIS, опыт Литвы и Финляндии наглядно показывает, что существует четкое решение проблемы распространения HCV: это государственная программа тестирования и лечения, предусматривающая бесплатные анализы для групп риска и покрытие всех расходов на современное лечение для всех, у кого подтвержден диагноз. Согласно отчету Тартуского университета за 2022 год, такая инвестиция не только спасла бы жизни, но и позволила бы существенно сэкономить, избежав расходов, связанных с тяжелыми осложнениями гепатита C и потерей трудоспособности.

ВОЗ и ECDC установили промежуточные цели на 2025 год: по меньшей мере 60% людей с хроническим гепатитом C должны быть диагностированы и не менее 50% - пролечены. На данный момент Эстония этим критериям не соответствует.

По словам Альтметса, цена промедления очень высока. «Затягивание с действиями - это, по сути, выбор платить гораздо больше потом - как в человеческих жизнях, так и в евро. Каждый год, на который откладывается запуск программы тестирования, означает сотни новых заражений и десятки тяжелых случаев, которых можно было бы избежать. Это ведет к значительному росту расходов на здравоохранение в долгосрочной перспективе», - подчеркнул врач.

С этим согласны и другие признанные эксперты. Так, например, с заявлением выступил директор Всемирной коалиции по ликвидации и профилактике гепатита доктор Джон У. Уорд: