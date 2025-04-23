Медицинские эксперты предупреждают: в Эстонии скрытно распространяется опасный вирус

Эстония входит в число стран с самым высоким уровнем распространения гепатита C в Европе - наряду с Румынией и Болгарией. По словам экспертов, ситуация вызывает серьезное беспокойство, особенно потому, что для сдерживания распространения этой болезни можно было бы сделать гораздо больше.
Хотя с гепатитом C в течение жизни может столкнуться практически каждый человек, вирус распространяется наиболее интенсивно именно в группах риска, сообщили в Эстонском обществе инфекционных заболеваний (EIS). При этом один «суперраспространитель» способен заразить до 20 человек за три года. Поскольку это инфекционное заболевание зачастую протекает бессимптомно, вирус гепатита C (HCV) нередко передается незаметно.
Вакцины против вируса гепатита C не существует, однако, по словам старшего врача Северо-Эстонской региональной больницы и председателя EIS доктора Майта Альтметса, заболевание поддается полному излечению в 95% случаев. Он подчеркивает, что ранняя диагностика и своевременное лечение имеют ключевое значение для сдерживания распространения вируса, а также для предотвращения развития цирроза печени, рака печени и других тяжелых осложнений.
Рак печени занимает третье место в Европе по числу смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, и HCV - один из основных факторов риска. Кроме того, по данным EIS, лечение рака печени является одним из самых дорогостоящих направлений в онкологии. При этом, по словам представителей общества, ликвидация вируса гепатита C доказала свою экономическую эффективность и уже успешно реализуется в ряде стран.
В Эстонии может проживать до 17 000 инфицированных гепатитом C
Гепатит C передается преимущественно через контакт с зараженной кровью, однако вирус может присутствовать и в других биологических жидкостях инфицированного человека - включая слюну и сперму. Хронический гепатит C поражает не только печень, но и другие органы, а также может осложнять течение хронических заболеваний и онкологических процессов. Кроме того, после перенесенной инфекции иммунитет не вырабатывается, что означает возможность повторного заражения.
По словам доктора Альтметса, недавний отчет Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) показывает, что распространенность вируса HCV в Эстонии составляет около 1,7%. Это означает, что в стране может проживать до 17 000 человек с хроническим гепатитом C. Согласно этой статистике, Эстония вместе с Румынией и Болгарией входит в число стран Европы с самым высоким уровнем распространения вируса.
По словам Альтметса, решению проблемы мешает тот факт, что в Эстонии до сих пор отсутствует государственная система скрининга на гепатиты, которая могла бы помочь выявить людей с «скрытым» гепатитом C и направить их на лечение. Если страна продолжит двигаться в прежнем темпе, без изменений и стратегии, то, по оценке фонда CDA Foundation, Эстония достигнет целей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) только к 2051 году. Эта некоммерческая организация специализируется на исследовании и сборе данных о сложных и малоизученных заболеваниях.
Государственная программа могла бы сэкономить десятки миллионов
ВОЗ поставила цель ликвидировать гепатит C как угрозу общественному здравоохранению к 2030 году. Такую же цель поставила перед собой и, например, Финляндия, которая в этом году запустила национальную программу по устранению HCV - в помощь людям, находящимся в группе высокого риска заражения. В Литве национальный скрининг на гепатит C начался в 2022 году: всего за год было протестировано более миллиона человек, выявлено около 12 000 инфицированных, которых направили на лечение.
По мнению представителей EIS, опыт Литвы и Финляндии наглядно показывает, что существует четкое решение проблемы распространения HCV: это государственная программа тестирования и лечения, предусматривающая бесплатные анализы для групп риска и покрытие всех расходов на современное лечение для всех, у кого подтвержден диагноз. Согласно отчету Тартуского университета за 2022 год, такая инвестиция не только спасла бы жизни, но и позволила бы существенно сэкономить, избежав расходов, связанных с тяжелыми осложнениями гепатита C и потерей трудоспособности.
ВОЗ и ECDC установили промежуточные цели на 2025 год: по меньшей мере 60% людей с хроническим гепатитом C должны быть диагностированы и не менее 50% - пролечены. На данный момент Эстония этим критериям не соответствует.
По словам Альтметса, цена промедления очень высока. «Затягивание с действиями - это, по сути, выбор платить гораздо больше потом - как в человеческих жизнях, так и в евро. Каждый год, на который откладывается запуск программы тестирования, означает сотни новых заражений и десятки тяжелых случаев, которых можно было бы избежать. Это ведет к значительному росту расходов на здравоохранение в долгосрочной перспективе», - подчеркнул врач.
С этим согласны и другие признанные эксперты. Так, например, с заявлением выступил директор Всемирной коалиции по ликвидации и профилактике гепатита доктор Джон У. Уорд:
«Если у нас есть методы, позволяющие вылечить более 95% инфицированных, и все, что нужно - это простой анализ крови для постановки диагноза, то это говорит само за себя. У нас есть все необходимые инструменты для ликвидации гепатита C. Пришло время начать их использовать».