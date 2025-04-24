В аптеках можно пройти вакцинацию от потенциально опасных для жизни заболеваний

Что представляет собой дифтерия?

Дифтерия - это тяжелое бактериальное заболевание, проявляющееся воспалением глотки, гортани и носа. Дифтерия распространяется при прямом контакте от человека к человеку, а также воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Заболевание обычно поражает верхние дыхательные пути или кожу, реже – слизистые оболочки глаз или половых органов.

Дифтерией может заразиться человек любого возраста. Без лечения инфицированный человек может распространять болезнь в течение 2-3 недель. Заболевание начинается с воспаления нёба, которое может распространиться на остальные части дыхательных путей. Возникают сероватые, белесые или темные из-за кровотечения пятна, которые распространяются по краю миндалины.

Если налет распространится на горло, трахею и бронхи, может возникнуть закупорка дыхательных путей. Дети подвергаются особому риску, поскольку у них развивается отек гортани и удушье. Осложнения могут поражать почки, сердце и нервную систему. Также возникают паралич мышц мягкого неба и воспаление легких. Данное заболевание может быть и смертельным.

Что представляет собой столбняк?

Столбняк — это бактериальное инфекционное заболевание, характеризующееся развитием мышечных судорог. Столбняк вызывают бактерии, обнаруженные в поверхности земли, например в почве, навозе, навозе и пыли. Опасность заражения столбняком связана с возникновением ссадин, порезов и колотых ран и заноз, пронизывающих кожу, а также с укусами насекомых и животных. Столбняк не передается от человека к человеку, поэтому больной человек безопасен для окружающих.

Инкубационный период столбняка длится от 1 до 21 дня, в среднем 7 дней. Столбняк обычно начинается со спазма жевательных мышц, за которым следует затруднения глотания и скованность мышц шеи, плеч и спины. Позже спазм распространяется на все подвластные воле мышцы. В более легких случаях заболевание излечимо, в более тяжелых случаях оно заканчивается летальным исходом. Столбняк вызывается очень небольшим количеством токсина. Иммунитет после перенесенного заболевания не развивается, а значит, человеку необходимо сделать повторную прививку, чтобы предотвратить следующее заболевание.