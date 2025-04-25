Увеличение размера компенсации побудило жителей Эстонии взяться за лечение зубов

В 2024 году Касса здоровья выплатила 607 726 пациентам в общей сложности более 104,5 млн евро за услуги и компенсации зубного лечения, что на 21% больше, чем год назад. В 2025 году Касса здоровья запланировала в бюджет компенсаций за зубное лечение 110,4 млн евро.

В прошлом году компенсациями за зубное лечение для взрослых воспользовалось 401 276 человек на общую сумму около 29 миллионов евро. Компенсацией воспользовалось почти на 21 000 человек больше, чем в 2023 году.

Использование компенсаций увеличилось благодаря увеличению их годового лимита. В частности, в прошлом году лимит компенсаций за зубное лечение для взрослых увеличился с 40 евро до 60 евро (доля обязательного самофинансирования осталась 50%).

Компенсация за зубное лечение для лиц с повышенной потребностью в зубном лечении увеличилась с 85 евро до 105 евро и, кроме этого, доля обязательного финансирования для пациента здесь снизилась с 15% до 12,5%. К данной группе пациентов относятся, например, беременные женщины, матери детей в возрасте до 1 года, пенсионеры с отсутствующей трудоспособностью, пенсионеры по старости и т. д..

По словам Тийи Зейго, руководителя сферы услуг зубного лечения Кассы здоровья, с каждым годом все больше людей пользуются компенсациями за зубное лечение, что свидетельствует о том, что эта компенсация помогла сделать стоматологическую помощь более доступной для людей.