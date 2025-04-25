Увеличение размера компенсации побудило жителей Эстонии взяться за лечение зубов

Больше всего в прошлом году увеличилось число людей, пользующихся компенсациями за зубное лечение. Увеличение годового лимита компенсаций повлияло как на увеличение числа людей, пользующихся данной услугой, так и на увеличение объема использования бюджета.
В 2024 году Касса здоровья выплатила 607 726 пациентам в общей сложности более 104,5 млн евро за услуги и компенсации зубного лечения, что на 21% больше, чем год назад. В 2025 году Касса здоровья запланировала в бюджет компенсаций за зубное лечение 110,4 млн евро.
В прошлом году компенсациями за зубное лечение для взрослых воспользовалось 401 276 человек на общую сумму около 29 миллионов евро. Компенсацией воспользовалось почти на 21 000 человек больше, чем в 2023 году.
Использование компенсаций увеличилось благодаря увеличению их годового лимита. В частности, в прошлом году лимит компенсаций за зубное лечение для взрослых увеличился с 40 евро до 60 евро (доля обязательного самофинансирования осталась 50%).
Компенсация за зубное лечение для лиц с повышенной потребностью в зубном лечении увеличилась с 85 евро до 105 евро и, кроме этого, доля обязательного финансирования для пациента здесь снизилась с 15% до 12,5%. К данной группе пациентов относятся, например, беременные женщины, матери детей в возрасте до 1 года, пенсионеры с отсутствующей трудоспособностью, пенсионеры по старости и т. д..
По словам Тийи Зейго, руководителя сферы услуг зубного лечения Кассы здоровья, с каждым годом все больше людей пользуются компенсациями за зубное лечение, что свидетельствует о том, что эта компенсация помогла сделать стоматологическую помощь более доступной для людей.
«Важно, чтобы человек посещал стоматолога и пользовался льготой хотя бы раз в год – это помогает предотвратить развитие более серьезных заболеваний, дальнейшее лечение которых может обойтись значительно дороже», – сказала Зейго.
Компенсациями за протезирование воспользовались 39 311 человек и общая сумма составила 7,5 млн евро. Сумма неденежной компенсации за зубные протезы для одного человека составляет 260 евро за три года.
Согласно исследованию удовлетворенности населения, проведенному Kantar Emor, 86% жителей Эстонии были удовлетворены своим последним визитом к стоматологу. Те люди, которые посещают стоматолога реже одного раза в год, не делают этого в основном по экономическим причинам. Если в 2023 году экономические причины назвали 36% респондентов, то в прошлом году их было уже 43%.
В 2024 году в Эстонии зубных врачей посетило 68,3% детей в возрасте от 3 до 19 лет. Касса здоровья выплатила 48,6 млн евро на профилактику и лечение заболеваний полости рта у детей и почти 15,4 млн евро на ортодонтические услуги у детей. Бюджет детской ортодонтии был превышен на 6%, или почти на 2,5 миллиона евро.
Самыми усердными в посещении зубных врачей снова оказались дети из Сааремаа (74,6%), за ними следуют дети из Йыгевамаа (71,7%), Тартумаа (71%) и Вырумаа (70,9%). Меньше всего детей посещали зубных врачей в Валгамаа (62,9%), Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа (62,8%), а также в Ярвамаа (62,2%).
Наибольшее количество детей, посещающих зубных врачей (73,5%), было в группе детей в возрасте 4-8 лет.
«Эта ясно показывает, что перед поступлением школу дети исправно посещают зубного врача. Однако охват визитов снижается среди подростков в возрасте 14-19 лет (59,4%)», – сказала Зейго. Она подчеркивает, насколько важно для подростков регулярно проходить стоматологические контрольные осмотры, чтобы привести зубы в порядок и освоить основы гигиены полости рта до того, как они достигнут совершеннолетия.
Если к концу подросткового возраста зубы у ребенка будут крепкие и здоровые, а на деснах не обнаружены воспаления, то в дальнейшем будет достаточно ежегодного профилактического осмотра.
«Нам необходимо перейти от лечения последствий к поддержанию профилактических мероприятий, и здесь важную роль играют родители, поскольку они должны быть примером для своих детей в вопросах заботы о здоровье полости рта», – пояснила Зейго.
Важно помнить, что многих проблем с зубами можно легко избежать, если придерживаться простым правилам сохранения здоровья полости рта – чистить зубы два раза в день по две минуты, прочищать промежутки между зубами, пить воду при жажде, делать трехчасовой перерыв между приемами пищи, придерживать полноценного и здорового режима питания и посещать стоматолога не реже одного раза в год.