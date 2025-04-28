Психолог: ни нос, ни губы, ни скулы, ни более радикальные меры улучшения себя не принесут новую работу и личную жизнь

«Нужно задать себе вопросы об ответственности, о том, какая потребность стоит за принятием этого решения, - объяснила психолог и уточнила. - Например, прямо сейчас я недовольна своей внешностью, и я отвечаю себе на вопрос: что изменится в моей жизни, если я это изменение произведу?»

Если ответ прост: «Я буду наблюдать улучшенную версию себя в схеме своего тела», то это обычная потребность человека выглядеть хорошо. «Если за этим всем есть история про мои чувства, про избегание каких-то болезненных переживаний, то скорее я пойду, наверное, к своему супервизору, к своему психологу», - говорит специалист.

Юлия Шишкунова призналась, что у нее было очень много пациентов, с которыми нужно было работать после того, как человек сделал процедуры по улучшению и ушел в глубокую клиническую депрессию: «Ни нос, ни губы, ни скулы, ни более радикальные меры не принесли им ни новую работу, ни личную жизнь. Поэтому очень часто сейчас мы стали наблюдать, что пластические хирурги начали работать вместе с психологами и психотерапевтами. Сначала происходит анкетирование, диагностирование потребностей, а потом только вмешательство». И это, по словам специалиста, здорово помогает.