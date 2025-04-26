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Свежее исследование: употребление грецких орехов может спасти от смертельной болезни

Грецкие орехи.
Грецкие орехи. Фото: Shutterstock

Грецкие орехи давно известны своими полезными свойствами, но новое исследование ученых Университета Коннектикута раскрывает их еще одну важную роль: они не только поддерживают здоровье мозга, но и помогают снизить риск серьезных заболеваний.

В ходе клинического исследования специалисты пытались выяснить, как содержащиеся в грецких орехах растительные полифенольные соединения - эллагитаннины - влияют на здоровье кишечника. Ранее уже было установлено, что микробиом кишечника преобразует эллагитаннины в уролитины - противовоспалительные молекулы.

Результаты показали: высокий уровень уролитина А в организме способствует снижению воспалительных показателей в крови, моче и кале, а также может положительно влиять на иммунные клетки в полипах прямой кишки.

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