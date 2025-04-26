Свежее исследование: употребление грецких орехов может спасти от смертельной болезни

Грецкие орехи давно известны своими полезными свойствами, но новое исследование ученых Университета Коннектикута раскрывает их еще одну важную роль: они не только поддерживают здоровье мозга, но и помогают снизить риск серьезных заболеваний.
В ходе клинического исследования специалисты пытались выяснить, как содержащиеся в грецких орехах растительные полифенольные соединения - эллагитаннины - влияют на здоровье кишечника. Ранее уже было установлено, что микробиом кишечника преобразует эллагитаннины в уролитины - противовоспалительные молекулы.