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Официальная позиция США: коронавирус имеет лабораторное происхождение

Фото статьи
Фото: Freepik

Администрация президента США Дональда Трампа заменила два важных правительственных сайта, распространявших информацию о COVID-19, новым ресурсом, продвигающим теорию о лабораторном происхождении коронавируса в Китае.

Посетители сайтов COVID.gov и COVIDtests.gov, которые ранее помогали людям заказывать тесты на COVID-19 и находить информацию о здоровье, теперь автоматически перенаправляются на новую страницу под названием Lab Leak («Утечка из лаборатории»). На новом сайте размещено изображение президента Дональда Трампа и надпись: «Истинное происхождение COVID-19».

На этой странице утверждается, что вирус SARS-CoV-2 просочился из Уханьского института вирусологии, где велись его исследования. Также выражается обеспокоенность вопросами безопасности лабораторий и приводится ссылка на заявление Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), сделанное в январе этого года. В заявлении говорится, что происхождение вируса SARS-CoV-2 с большей вероятностью связано с китайской лабораторией, нежели с животными в естественной среде обитания.

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