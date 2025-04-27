Официальная позиция США: коронавирус имеет лабораторное происхождение

Администрация президента США Дональда Трампа заменила два важных правительственных сайта, распространявших информацию о COVID-19, новым ресурсом, продвигающим теорию о лабораторном происхождении коронавируса в Китае.
Посетители сайтов COVID.gov и COVIDtests.gov, которые ранее помогали людям заказывать тесты на COVID-19 и находить информацию о здоровье, теперь автоматически перенаправляются на новую страницу под названием Lab Leak («Утечка из лаборатории»). На новом сайте размещено изображение президента Дональда Трампа и надпись: «Истинное происхождение COVID-19».