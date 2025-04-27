Официальная позиция США: коронавирус имеет лабораторное происхождение

Посетители сайтов COVID.gov и COVIDtests.gov, которые ранее помогали людям заказывать тесты на COVID-19 и находить информацию о здоровье, теперь автоматически перенаправляются на новую страницу под названием Lab Leak («Утечка из лаборатории»). На новом сайте размещено изображение президента Дональда Трампа и надпись: «Истинное происхождение COVID-19».

На этой странице утверждается, что вирус SARS-CoV-2 просочился из Уханьского института вирусологии, где велись его исследования. Также выражается обеспокоенность вопросами безопасности лабораторий и приводится ссылка на заявление Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), сделанное в январе этого года. В заявлении говорится, что происхождение вируса SARS-CoV-2 с большей вероятностью связано с китайской лабораторией, нежели с животными в естественной среде обитания.