Хорошо ли вы моете свою бутылку для питьевой воды?

Есть ли такие бутылки, которые следует избегать?

Некоторые исследования показали, что бактериальное загрязнение пластиковых бутылок может быть выше, чем у бутылок из нержавеющей стали. Но еще важнее, как правило — стратегия очистки.

Самые гигиеничные бутылки — это те, которые легче всего мыть, говорит Фристоун. При этом важно убедиться, что вы очищаете каждую часть бутылки, включая внешнюю поверхность, крышку и соломинку, если она есть.

Однако может быть и другая причина выбрать металл вместо пластика.

«Пластики обычно содержат химические добавки, которые придают им такие преимущества как гибкость, долговечность, термостойкость и легкость», — говорит Амит Абрахам, доцент кафедры клинического здоровья населения Медицинского колледжа Вейл Корнелл в Катаре.

Некоторые исследования показывают, что эти добавки, такие, как бисфенол А (BPA), могут влиять на нашу гормональную функцию и связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета и других хронических заболеваний.

«Эти добавки физически связаны с пластиком, и независимо от того, сделана ли бутылка из одноразового или многоразового пластика, они могут выделяться в воду», — говорит Абрахам.

Кроме того, сам пластиковый материал может разрушаться, увеличивая концентрацию микропластика в бутилированной воде. Бутылки из стекла или нержавеющей стали могут быть более безопасной альтернативой.