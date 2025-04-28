Проверьте ваш год скрининга: на спасающее жизни обследование приглашено рекордное количество женщин

Скрининговое обследование на рак груди помогает обнаружить злокачественную опухоль уже на ранней стадии, когда шансы на выздоровление и сохранение здоровья значительно выше, чем при обнаружении заболевания на поздней стадии.
При раннем выявлении опухолей в ходе скрининга (т.е. на первой или второй стадии), более 90 процентов женщин остаются живы в течение пяти лет после постановки диагноза, тогда как среди женщин с раком груди, обнаруженным вне рамок скрининговых обследований, этот показатель меньше – 74 процента.
«Ежегодно скрининг помогает спасти жизни сотен женщин, поскольку при регулярном участии в скрининговых обследованиях злокачественная опухоль часто обнаруживается еще до того, как она начнет вызывать симптомы. Возможности лечения у нас на очень хорошем уровне и благодаря этому начало лечения на ранней стадии обеспечивает выздоровление», – сказала доктор Рийна Кютнер, онколог Северо-Эстонской региональной больницы, подчеркнув важность участия в скрининговых обследованиях.
Обследование проводится бесплатно как для застрахованных, так и для незастрахованных женщин
«Конечно понятно, что никто из нас не хочет думать о возможности заболеть, но, к сожалению, рак груди по-прежнему остается самой распространенной формой рака среди женщин Эстонии. Поэтому, дорогие женщины, если вас пригласили на скрининг, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, - призывает врач. - К сожалению, рак груди может возникнуть и у молодых людей, но риск развития этого заболевания увеличивается с возрастом, особенно у женщин старше 50 лет».
В этом году Касса здоровья приглашает более 113 000 женщин Эстонии в возрасте 50-74 лет пройти скрининговое обследование на рак груди. Обследование проводится бесплатно как для застрахованных, так и для незастрахованных женщин.
«Год за годом мы движемся в направлении того, чтобы сделать скрининговые обследования доступными для всё большего числа женщин. В прошлом году в целевую группу скрининговых обследований были добавлены женщины в возрасте 70 и 74 лет, а в этом году мы также приглашаем к участию в скрининге и 72-летних женщин. Расширение целевой группы скрининга – большой шаг вперед в профилактике развития злокачественных опухолей, но в прошлом году мы увидели, что в скрининговых обследованиях, к сожалению, приняли участие только 55 процентов приглашенных 74-летних женщин, в то время как среди 50-летних женщин этот показатель составил 70 процентов», – сказала Мария Суурна, руководитель службы сферы услуг скрининговых обследований Кассы здоровья, призвав всех приглашенных на обследование женщин проверить свое здоровье.
Кроме того, Касса здоровья работает и над тем, чтобы в будущем приглашать на скрининг молодых женщин, которые подвержены более высокому риску развития рака груди из-за своей генетической предрасположенности.
«В начале лета будет протестирована организация обмена данных о генах, а в конце лета начнется обучение акушерок, чтобы все стороны скрининга были готовы к запуску данной обновленной услуги», – уточнила Суурна.
Май является международным месяцем профилактики рака груди, в рамках которого кампания Кассы здоровья «Сеть поддержки» привлекает внимание к важности участия в скрининговых обследованиях на рак груди. Основное внимание в информационной кампании уделяется семье, дружбе и сообществам, которые поддерживают друг друга как в самые лучшие, так и в трудные моменты жизни.
Принять участие в скрининге на рак груди женщин приглашают известные и любимые артистки Эстонии Анне Реэманн, Пирет Калда и Эпп Ээспяев, близкие которых боролись с различными формами рака.
«Если мы не чувствуем в данный момент никакой боли и не имеем никаких проблем со здоровьем, мы часто в наших повседневных заботах склонны откладывать мысли о своем здоровье на неизвестное будущее. Однако стоит вспомнить, что мы, как матери, дочери, подруги и коллеги, имеем возможность и даже обязанность напоминать друг другу о необходимости проверять свое здоровье. Давайте заботиться о как своем здоровье, так и о здоровье наших близких и будем напоминать друг другу, когда пора пройти важную проверку – скрининговое обследование», – призвала всех женщин Анне Реэманн.
Как принять участие в скрининговом обследовании?
- В Эстонии на скрининговые обследования на рак груди приглашаются женщины в возрасте от 50 до 74 лет через каждые два года.
- В 2025 году на бесплатное скрининговое обследование приглашаются все женщины (включая незастрахованных), родившиеся в 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973 и 1975 годах.
- Для участия в скрининговых обследованиях не обязательно ждать получения личного приглашения. Если вы принадлежите к целевой группе скрининга в этом году, вы можете напрямую связаться с медицинским учреждением, где проводятся обследования, или записаться на прием на Портале здоровья.
- Вы можете принять участие в скрининговых обследованиях на рак груди как в выбранном медицинском учреждении, так и в автобусе с маммографом. Необходимые контакты можно найти на сайте soeluuring.ee.