Проверьте ваш год скрининга: на спасающее жизни обследование приглашено рекордное количество женщин

«Год за годом мы движемся в направлении того, чтобы сделать скрининговые обследования доступными для всё большего числа женщин. В прошлом году в целевую группу скрининговых обследований были добавлены женщины в возрасте 70 и 74 лет, а в этом году мы также приглашаем к участию в скрининге и 72-летних женщин. Расширение целевой группы скрининга – большой шаг вперед в профилактике развития злокачественных опухолей, но в прошлом году мы увидели, что в скрининговых обследованиях, к сожалению, приняли участие только 55 процентов приглашенных 74-летних женщин, в то время как среди 50-летних женщин этот показатель составил 70 процентов», – сказала Мария Суурна, руководитель службы сферы услуг скрининговых обследований Кассы здоровья, призвав всех приглашенных на обследование женщин проверить свое здоровье.