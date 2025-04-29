Повышение платы за визит не оправдало ожиданий: очереди в ЭМО не уменьшились

Статистика больниц за апрель показывает: очереди на прием в ЭМО не сократились, а нагрузка на врачей все так же велика.

Так, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) стало меньше пенсионеров, приходящих в отделения экстренной помощи с жалобами на хронические болезни, а вот молодежь, напротив, часто обращается даже с незначительными жалобами, о которых правильнее было бы рассказать семейному врачу.

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице количество обращений в ЭМО тоже не изменилось.