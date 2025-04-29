Всего одно простое действие в день может защитить от инсульта

Новые исследования подтверждают: хорошие привычки по уходу за полостью рта - это не только залог красивой улыбки, но и фундамент крепкого здоровья.

Недавнее исследование, опубликованное в Express Health, проанализировало привычки по уходу за полостью рта у более чем шести тысяч человек и сопоставило их с ключевыми показателями здоровья - артериальным давлением, уровнем холестерина, массой тела и наличием вредных привычек, таких как курение.

Результаты оказались весьма показательными: у тех, кто регулярно пользовался зубной нитью, риск ишемического инсульта - состояния, при котором нарушается кровоснабжение мозга, - был на 22 процента ниже.

Еще более выраженной оказалась связь с кардиоэмболическим инсультом - состоянием, при котором тромб из сердца попадает в мозговые сосуды. У людей, соблюдающих правила гигиены полости рта, вероятность развития такого инсульта была снижена на целых 44 процента.

По мнению ученых, состояние ротовой полости напрямую влияет на уровень воспалительных процессов в организме и здоровье сосудов. Своевременная борьба с инфекциями во рту способствует снижению риска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

К счастью, поддержание здоровья зубов и десен не требует значительных финансовых затрат. Ежедневные усилия - например, использование зубной нити перед сном - являются одним из самых простых и доступных способов вложения в собственное здоровье.

Не стоит забывать, что заболевания полости рта, такие как гингивит и кариес, затрагивают более 3,5 миллиарда человек по всему миру. Однако при правильном уходе - с использованием не только зубной щетки, но и зубной нити, а также межзубных щеток - эти риски можно значительно снизить.

Если вы до сих пор пренебрегали зубной нитью, сейчас - самое время начать.