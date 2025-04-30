Эта опасная инфекция уже свирепствует в Европе: стоит ли переживать жителям Эстонии?

В 2024 году в Европейском союзе и Европейской экономической зоне было зарегистрировано в общей сложности 35 212 случаев кори, следует из свежего отчета Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Это почти в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 3973 случая. Рост заболеваемости корью в Европе начался еще в 2020 году.