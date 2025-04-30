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Эта опасная инфекция уже свирепствует в Европе: стоит ли переживать жителям Эстонии?

Перевод: Дмитрий Рая
Корь - опасное заболевание, от которого нужно прививаться сразу.
Корь - опасное заболевание, от которого нужно прививаться сразу. Фото: Shutterstock

В Европейском союзе и Европейской экономической зоне заболеваемость корью в прошлом году выросла почти в десять раз. К счастью, в Эстонии ситуация не столь серьезная.

В 2024 году в Европейском союзе и Европейской экономической зоне было зарегистрировано в общей сложности 35 212 случаев кори, следует из свежего отчета Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Это почти в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 3973 случая. Рост заболеваемости корью в Европе начался еще в 2020 году.

Из каждых десяти заболевших известно, что были привиты только двое. Если раньше корь считалась в первую очередь болезнью, опасной для детей, то новые данные показывают: двадцать шесть процентов заразившихся корью в 2024 году были старше четырнадцати лет.

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