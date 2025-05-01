Врач о слухах в соцсетях: действительно ли маммография опасна для здоровья?

Можно принять участие в скрининговых обследованиях на рак груди как в выбранном медицинском учреждении, так и в автобусе с маммографом.

В социальных сетях распространяются публикации, в которых утверждается, что делать маммографию ни в коем случае нельзя, потому что это якобы опасно для здоровья и вызывает рак груди. Старший врач-лектор клиники радиологии Тартуского университета Сулев Ульп объяснил, так ли это на самом деле и в каких случаях стоит проходить маммографию.