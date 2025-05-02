Аркадий Попов: пациент не должен сомневаться, стоит ли обращаться в ЭМО без переводчика

- То есть ситуации, при которой рядом может не оказаться сотрудника, не владеющего русским, возникнуть не может?

- Условно говоря, да. И в случае, если какие-то технические средства не очень хорошо помогают, рядом всегда находятся коллеги, которые готовы прийти на помощь. До сих пор у нас не было никаких серьезных жалоб со стороны пациентов по этому поводу.

- А бывали ситуации, когда пациент приходил в больницу с переводчиком, чтобы перестраховаться?

- Нет, такого мы пока не встречали.

- Канцлер юстиции Юлле Мадизе сказала, что если клиент не владеет государственным языком, медучреждение может пойти навстречу, если у него есть ресурсы или подходящие сотрудники, но делать этого оно не обязано. Как вам кажется, этично ли это?

- В данном случае, как я понимаю, речь идет больше о допущении. Но, поскольку наша больница является пациентоориентированной, мы всегда готовы предоставлять удобства нашим пациентам и не затруднять им жизнь без лишней необходимости. Надеюсь, что меня поддерживают и все мои коллеги, работающие в больнице.