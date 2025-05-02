Аркадий Попов: пациент не должен сомневаться, стоит ли обращаться в ЭМО без переводчика

В конце апреля в СМИ разгорелась дискуссия: обязаны ли больницы всегда обеспечивать обслуживание на русском языке? Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов считает, что было бы опасно рисковать здоровьем пациента, требуя в обязательном порядке являться на прием с переводчиком.
История жительницы Таллинна, которую сотрудник Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) отчитал за незнание государственного языка, вызвал волну обсуждений. Комментируя случившееся, в больнице напомнили, что обслуживание пациентов ведется на эстонском языке: если пациент им не владеет, ожидается, что он придет на прием с переводчиком - будь то профессиональный переводчик или близкий человек, владеющий эстонским. Медицинский работник будет говорить на русском языке, если он им владеет в достаточной мере и готов к этому.
Председатель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, однако, считает, что в случае опасного для жизни состояния у пациента не должно возникать сомнения, стоит ли обращаться за экстренной помощью при отсутствии переводчика.
- Поддерживаете ли вы заявление PERH о том, пациент, не владеющий эстонским, должен приходить в больницу с переводчиком?
- Наша больница исходит из позиции, что сотрудники всегда способны найти какие-либо технические средства для того, чтобы пациент смог изъясниться с врачом или медсестрой.
В этом отношении мы готовы всегда пойти пациенту навстречу - это касается не только русскоязычных пациентов, но и англоязычных. Есть пациенты, которые общаются на французском, арабском и прочих языках. У нас есть достаточно хороший опыт при обслуживании пациентов, находящихся в центре временного содержания, который наша больница обслуживает в ходе договора с Кассой здоровья. Это же касается и пациентов, которые находятся в Таллиннской тюрьме. Иностранные пациенты обращаются и в нашу женскую клинику - сейчас много молодых людей приезжают в Эстонию из-за рубежа. В этом плане у нас серьезных проблем не возникало.
- То есть ситуации, при которой рядом может не оказаться сотрудника, не владеющего русским, возникнуть не может?
- Условно говоря, да. И в случае, если какие-то технические средства не очень хорошо помогают, рядом всегда находятся коллеги, которые готовы прийти на помощь. До сих пор у нас не было никаких серьезных жалоб со стороны пациентов по этому поводу.
- А бывали ситуации, когда пациент приходил в больницу с переводчиком, чтобы перестраховаться?
- Нет, такого мы пока не встречали.
- Канцлер юстиции Юлле Мадизе сказала, что если клиент не владеет государственным языком, медучреждение может пойти навстречу, если у него есть ресурсы или подходящие сотрудники, но делать этого оно не обязано. Как вам кажется, этично ли это?
- В данном случае, как я понимаю, речь идет больше о допущении. Но, поскольку наша больница является пациентоориентированной, мы всегда готовы предоставлять удобства нашим пациентам и не затруднять им жизнь без лишней необходимости. Надеюсь, что меня поддерживают и все мои коллеги, работающие в больнице.
Мы исходим из интересов пациента и его безопасности. Если мы говорим об экстренной помощи, в первую очередь здесь очень важно, чтобы пациент получил помощь своевременно, чтобы не возникало каких-то задержек. Очень важно, чтобы в случае опасного для жизни состояния у пациента не возникало сомнения, стоит ли обращаться за экстренной помощью, если у него нет переводчика.
Мне кажется, было бы достаточно опасно рисковать здоровьем пациента, требуя в обязательном порядке являться на прием с переводчиком. Я считаю, что это выглядит не очень этично, и в этом случае мы действительно имеем определенные риски по отношению к здоровью больного, а работа больницы в первую очередь направлена на то, чтобы эти риски уменьшать.
- Все это обсуждение вызвал недавний случай, когда в PERH пациентку отчитали за незнание эстонского. Обсуждалась ли эта ситуация в больнице? Не могли бы вы рассказать, как такие случаи влияют на внутренний климат? Вызывают ли они дискуссии?
- Специально мы этот случай не обсуждали. Возможно, если он получил определенную огласку в СМИ, скорее всего, в кулуарах какие-то обсуждения среди коллег были, но до меня серьезная обратная связь не доходила. Эту ситуацию обсуждало руководство: то есть, то, о чем я сейчас говорю, - это общее мнение руководства нашей больницы. На данный момент мы не собираемся каким-то особым образом менять политику общения с нашими пациентами.
- С 1 мая в отделении экстренной медицинской помощи PERH пациентов с легкими проблемами со здоровьем будет принимать специализированная медсестра. Не планируете ли вы последовать примеру коллег?
- Эта возможность есть не только у региональной больницы, а у всех медицинских учреждений, которые предоставляют помощь экстренной медицины, и я считаю, что это достаточно правильное нововведение, которое потенциально позволяет разгрузить врачей ЭМО, которые сегодня перегружены. Однако в этом случае в первую очередь необходимо думать о подготовке сестринского персонала, который мог бы предоставлять такую помощь. На сегодняшний день в нашей больнице пока нет сестер, готовых оказывать эти услуги на высоком уровне, поэтому пока что мы рассматриваем это изменение лишь как потенциальную возможность.