Угроза заражения: у пассажирки автобуса Рига-Таллинн обнаружено опасное заболевание

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) получил информацию о подтверждении диагноза у пациентки от эстонских коллег.

17 апреля заболевшая прибыла автобусным рейсом в Ригу из Москвы, а 21 апреля уехала на автобусе в Таллинн.

Сначала Центр профилактики и контроля заболеваний не мог получить список пассажиров рейсов из Москвы, поэтому попутчиков заболевшей попросили откликнуться через СМИ и соцсети. В свою очередь, список пассажиров рейса в Эстонию удалось получить оперативнее.

«Вчера (1 мая - прим.ред.) мы связались с пациенткой. Установили и контактных персон, это ее близкие. Соответственно, начато и эпидемиологическое расследование. 21 апреля пациентка отправилась рейсом Рига - Таллинн, он международный. Поэтому мы через эстонских коллег получили эту информацию и информацию об этом рейсе, выявили этих контактных лиц, которые были на рейсе Рига - Таллинн. Им даны рекомендации», - заявила заместитель отдела коммуникации SPKC Илзе Удре.

Как отмечает LTV, в пятницу, 2 мая, был получен и список тех, кто был на московском рейсе: из 24 пассажиров десять человек были из Латвии, остальные - иностранцы.

Корь - это крайне заразное острое вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, а также при прямом контакте. Заболеть может любой невакцинированный человек, не переболевший ранее, который контактировал с зараженным или находился в одном помещении с ним в течение двух часов после его ухода. Корь может протекать с тяжелыми осложнениями и представлять угрозу для жизни.

Симптомы кори включают жар с температурой выше 40 °C, мелкоточечную красную сыпь и увеличение лимфатических узлов. Возможны осложнения - воспаления уха, легких, а в тяжелых случаях - головного мозга.

Из-за недостаточного охвата вакцинацией в некоторых странах случаи кори и вспышки заболевания время от времени вновь фиксируются. В этом году уже зарегистрированы новые случаи в девяти странах ЕС: Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Ирландии, Литве, Нидерландах, Румынии и Испании.