Разогревание еды: как делать это правильно и чего избегать

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам правильно сохранять пищу и снизить риск инфекций, передающихся с ней.

Чего делать не надо

Не оставляйте еду надолго.

Не оставляйте пищу при комнатной температуре дольше двух-четырех часов. Для риса этот срок сокращается до одного часа, так как споры Bacillus cereus быстро размножаются.

Не разогревайте купленный готовый рис.

Рис на вынос часто предварительно готовят и разогревают на предприятиях общественного питания перед продажей, поэтому повторно его разогревать опасно. Лучше всего съесть его сразу после покупки или доставки.

Не храните приготовленную дома еду в холодильнике слишком долго.

Употребляйте остатки пищи в течение 24-48 часов или заморозьте, если не планируете доесть их в ближайшее время.

Не размораживайте курицу теплой водой.

Это может привести к неравномерному оттаиванию, когда часть мяса попадает в «опасную зону», не успев полностью разморозиться. Всегда размораживайте курицу в холодильнике и тщательно готовьте ее. Бактерии Campylobacter в мясе птицы могут вызвать серьезные желудочные расстройства, рвоту и даже потребовать госпитализации.

Будьте осторожны, употребляя остатки пищи с рисом. Фото: Getty Images

Что делать нужно

Всегда храните продукты в холодильнике, прежде чем разогревать их.

Исследования показывают, что хранение продуктов в холодильнике (при температуре 5°C или ниже) ограничивает рост вредных патогенных микроорганизмов.

Охлаждайте еду перед тем, как поставить ее в холодильник.