Сб, 3.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Здоровье
Cообщи

Разогревание еды: как делать это правильно и чего избегать

BBC
Полностью размораживайте замороженные продукты перед тем, как их разогревать.
Полностью размораживайте замороженные продукты перед тем, как их разогревать. Фото: Getty Images

Разогревание приготовленной пищи может нести в себе невидимые риски для здоровья.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам правильно сохранять пищу и снизить риск инфекций, передающихся с ней.

Чего делать не надо

Не оставляйте еду надолго.

Не оставляйте пищу при комнатной температуре дольше двух-четырех часов. Для риса этот срок сокращается до одного часа, так как споры Bacillus cereus быстро размножаются.

Не разогревайте купленный готовый рис.

Рис на вынос часто предварительно готовят и разогревают на предприятиях общественного питания перед продажей, поэтому повторно его разогревать опасно. Лучше всего съесть его сразу после покупки или доставки.

Не храните приготовленную дома еду в холодильнике слишком долго.

Употребляйте остатки пищи в течение 24-48 часов или заморозьте, если не планируете доесть их в ближайшее время.

Не размораживайте курицу теплой водой.

Это может привести к неравномерному оттаиванию, когда часть мяса попадает в «опасную зону», не успев полностью разморозиться. Всегда размораживайте курицу в холодильнике и тщательно готовьте ее. Бактерии Campylobacter в мясе птицы могут вызвать серьезные желудочные расстройства, рвоту и даже потребовать госпитализации.

Будьте осторожны, употребляя остатки пищи с рисом.
Будьте осторожны, употребляя остатки пищи с рисом. Фото: Getty Images

Что делать нужно

Всегда храните продукты в холодильнике, прежде чем разогревать их.

Исследования показывают, что хранение продуктов в холодильнике (при температуре 5°C или ниже) ограничивает рост вредных патогенных микроорганизмов.

Охлаждайте еду перед тем, как поставить ее в холодильник.

Если сразу положить горячую еду в холодильник, температура в нем может повыситься, что снизит безопасность других продуктов и создаст условия для размножения бактерий. В идеале нужно дать продуктам остыть при комнатной температуре и сразу после охлаждения поместить их в холодильник. В теплом климате чем меньше времени продукты проводят на открытом воздухе, тем безопаснее они будут.

Избегайте «опасной зоны».

При температуре от 8°C до 63°C бактерии размножаются быстро. Поддержание температуры в холодильнике ниже 5°C помогает предотвратить пищевое отравление, а замораживание продуктов при -18°C приостанавливает активность бактерий. Однако бактерии не погибают при замораживании — после размораживания продуктов они снова начинают функционировать.

Замораживайте продукты для последующего размораживания.

Вы можете замораживать продукты до истечения срока годности, включая такие продукты, как хлеб, который хорошо размораживается и дольше хранится в морозильной камере.

Полностью размораживайте замороженные продукты перед повторным разогревом.

Размораживайте продукты в холодильнике в течение 24 часов, в зависимости от вида продукта. Крупные продукты, например целая курица, размораживаются дольше, а небольшие порции — быстрее. Некоторые продукты можно размораживать в микроволновой печи, но лучше следовать инструкциям производителя. Размораживание в холодильнике позволяет не допустить попадания продуктов в «опасную зону».

Бактерии Campylobacter в мясе птицы могут привести к серьезным желудочным расстройствам, рвоте и даже госпитализации.
Бактерии Campylobacter в мясе птицы могут привести к серьезным желудочным расстройствам, рвоте и даже госпитализации. Фото: Getty Images

Убедитесь, что продукты полностью разморожены перед приготовлением.

Частично размороженные продукты могут готовиться неравномерно, что позволит выжить опасным бактериям.

Разогрейте и употребите оставшийся рис в течение 24 часов.

Рис может содержать споры Bacillus cereus, которые выживают после термической обработки. Если быстро охладить рис и поставить в холодильник, это снижает риск, но повторно разогревать его следует только один раз. Замораживание приготовленного риса может приостановить рост спор.

Будьте особенно осторожны при повторном разогреве пищи для уязвимых людей.

Люди с ослабленной иммунной системой, с тяжелыми заболеваниями, беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди больше других рискуют заболеть пищевыми инфекциями.

Разогревайте пищу до тех пор, пока она полностью не прогреется.

Если вы размораживаете продукты в микроволновой печи, в середине разогрева перемешайте их, чтобы они прогревались равномерно.

BBC
Комментарии

Ключевые слова

Наверх