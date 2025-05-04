Ученые обнаружили новый тип диабета

Сахарный диабет имеет множество различных форм, но большинство людей знает только о двух из них. Теперь подтверждено существование и диабета пятого типа, у которого достаточно неожиданные причины.
По данным Эстонского союза борьбы с диабетом, в Эстонии диабет диагностирован примерно у 70 тысяч человек. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 830 миллионов пациентов с этим диагнозом. Сахарный диабет - это хроническое заболевание обмена веществ, при котором поджелудочная железа вырабатывает инсулин в недостаточном количестве или организм теряет чувствительность к инсулину.