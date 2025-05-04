Ученые обнаружили новый тип диабета

По данным Эстонского союза борьбы с диабетом, в Эстонии диабет диагностирован примерно у 70 тысяч человек. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 830 миллионов пациентов с этим диагнозом. Сахарный диабет - это хроническое заболевание обмена веществ, при котором поджелудочная железа вырабатывает инсулин в недостаточном количестве или организм теряет чувствительность к инсулину.

Наиболее распространены диабет 1-го и 2-го типа. При диабете 1-го типа поджелудочная железа полностью перестает производить инсулин, поскольку иммунная система разрушает клетки, ответственные за его синтез. Это аутоиммунное заболевание, которое обычно проявляется в детском или подростковом возрасте. Предотвратить его современная медицина пока не может. В Эстонии этим типом диабета страдают около 7 тысяч человек.