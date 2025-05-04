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Вспышка норовируса: ​Ирья Лутсар опровергла версию Департамента здоровья

Ирья Лутсар.
Ирья Лутсар. Фото: Eero Vabamägi

Вирусолог и член Рийгикогу Ирья Лутсар («Ээсти 200») прокомментировала сообщение Департамента здоровья о вспышке заболевания в Тартумаа. Департамент ранее предположил, что причиной массовых желудочных расстройств у местных жителей стал норовирус, который мог попасть в организм через водопроводную воду. Однако Лутсар уверена: этот вирус не способен самостоятельно существовать в трубах.

По данным Департамента здоровья, в Юленурме, Сойнасте и Тырванди значительное число людей обратились с жалобами на проблемы с желудком - лабораторные анализы выявили норовирус. Руководитель отдела инфекционных заболеваний Юта Варьязе отметила, что полностью исключить возможность заражения через водопроводную воду нельзя. В связи с этим местным жителям рекомендовали до получения результатов анализов кипятить воду перед употреблением.

Ирья Лутсар в социальной сети подчеркнула: крайне маловероятно, что речь идет о проникновении сточных вод в систему водоснабжения, но если это даже произошло, норовирус не может выживать в водопроводных трубах - в отличие от некоторых бактерий. «Все проведенные на данный момент пробы дали отрицательный результат. Однако в этом году по всему миру отмечается рост заболеваемости норовирусом, и этот вирус действительно был обнаружен у заболевших, связанных с нынешней вспышкой», - написала Лутсар.

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