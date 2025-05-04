Вспышка норовируса: ​Ирья Лутсар опровергла версию Департамента здоровья

Вирусолог и член Рийгикогу Ирья Лутсар («Ээсти 200») прокомментировала сообщение Департамента здоровья о вспышке заболевания в Тартумаа. Департамент ранее предположил, что причиной массовых желудочных расстройств у местных жителей стал норовирус, который мог попасть в организм через водопроводную воду. Однако Лутсар уверена: этот вирус не способен самостоятельно существовать в трубах.
По данным Департамента здоровья, в Юленурме, Сойнасте и Тырванди значительное число людей обратились с жалобами на проблемы с желудком - лабораторные анализы выявили норовирус. Руководитель отдела инфекционных заболеваний Юта Варьязе отметила, что полностью исключить возможность заражения через водопроводную воду нельзя. В связи с этим местным жителям рекомендовали до получения результатов анализов кипятить воду перед употреблением.