Проверьте свою почту: жителей Эстонии призывают принять участие в важном исследовании

Ведущий аналитик Департамента статистики Карина Валма отметила, что сбор данных посредством исследования здоровья необходим для того, чтобы государство могло еще лучше поддерживать здоровье и благополучие людей.

«Исследование здоровья дает нам всестороннее представление о состоянии здоровья разных групп населения. В то же время исследование позволяет установить взаимосвязь состояния здоровья с социально-экономическим положением человека. Кроме того, данные позволяют оценить, скольким людям требуется поддержка в связи с состоянием их здоровья», - сказала аналитик.

Возможность предлагать более качественные услуги здравоохранения и поддерживать здоровое старение

Данные, собранные в ходе исследования, очень ценны, поскольку результаты используются для планирования программ и профилактических мероприятий в сфере здоровья населения.

«Позднее результаты Эстонии можно будет сравнить с данными других стран Европейского союза, что позволит разработать более эффективную политику в области здравоохранения и социальных дел, сократить неравенство и поддерживать здоровое старение», - объяснила Валма.

Департамент статистики проводит исследование в Эстонии совместно с Институтом развития здоровья уже в пятый раз. «Первое исследование здоровья было проведено в 1996 году, последующие исследования - в 2006, 2014 и 2019 году. Благодаря данным, полученным в ходе различных этапов исследования, можно проследить изменения, происходившие со временем, и совершенствовать политику в сфере здравоохранения», - добавила руководитель отдела статистики здоровья Института развития здоровья Яне Идавайн и отметила, что исследование 2025 года продлится до конца этого года.

На вопросы исследования можно ответить как в веб-среде, так и по телефону

На основании случайной выборки в исследовании примет участие 8500 человек. Всем жителям, попавшим в выборку, будет отправлено сообщение по электронной почте. На вопросы анкеты можно ответить как в веб-среде, так и по телефону.

Первое письмо с уведомлением будет отправлено на адрес электронной почты, указанный в регистре народонаселения. Если адрес электронной почты в регистре народонаселения не указан, то уведомление будет отправлено по почте. На заполнение вопросника потребуется примерно 45 минут. Участие в исследовании является добровольным.