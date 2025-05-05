Обращение врачей: лечить на чужом языке – это риск, системе здравоохранения нужны новые решения

Лечить на чужом языке - значит повышать риск ошибок, которых можно избежать с помощью перевода, - подчеркивают медики в совместном заявлении.
Postimees публикует совместное заявление Общества студентов-медиков Эстонии, Эстонского объединения молодых врачей и Объединения студентов сестринского дела, которое также поддержали Союз медсестер и Союз врачей Эстонии.
Эффективное общение между врачом и пациентом - одна из основ успешного лечения. Однако многие молодые специалисты в сфере здравоохранения больше не владеют русским языком, а их более опытные коллеги не владеют английским. Кроме того, будучи относительно благополучной страной, Эстония становится все более привлекательным местом жительства для людей из Азии, арабских стран и Африки. Чтобы каждый пациент получил наилучшую возможную помощь, в больницах, как и в судах, необходимы качественные решения в сфере перевода.
К примеру, без знания русского языка затруднительно бывает работать в приемном покое некоторых больниц Таллинна: в экстренной ситуации медработник обязан уметь оказать помощь. Однако, как следует из позиции канцлера юстиции по вопросу медицинской помощи пациентам, не владеющим государственным языком, врач или медсестра имеют право в плановом приёме вежливо отказать пациенту, который не говорит по-эстонски и пришел без переводчика. Но оставлять пациентов без помощи или требовать от медиков владения иностранными языками - это неустойчивое решение.
При поддержке Союза медсестер и Союза врачей Эстонии, Общество студентов-медиков, Объединение молодых врачей и Объединение студентов сестринского дела собрали мнения и предложения более чем 2000 работников здравоохранения, поскольку каждый человек, живущий в Эстонии, должен иметь возможность получить максимально качественную помощь - как в экстренных случаях, так и при плановом обращении.
Русский, а также английский, арабский и суахили
С одной стороны, проблема особенно затрагивает молодых специалистов здравоохранения, которые не владеют русским языком, несмотря на то, что значительная часть пациентов привыкла получать медицинскую помощь именно на нем. Языковой барьер влияет на выбор места работы эстоноязычными молодыми врачами и усугубляет региональные различия в доступности медицинской помощи. Например, в Ида-Вирумаа и Таллинне без знания русского языка бывает сложно оказать необходимую помощь.
Даже врачи, чей родной язык является русским, испытывают неуверенность при общении с русскоязычными пациентами, так как медицинскую терминологию они изучали исключительно на государственном языке. Безусловно, знание иностранных языков заслуживает уважения и дает возможность помочь и тем пациентам, кто не владеет эстонским. Однако одной лишь языковой подготовкой сотрудников решить все проблемы невозможно.
С ростом многообразия общества, по оценке многих медицинских работников, в Эстонии увеличивается число пациентов, говорящих только на английском языке, а также приезжих из Юго-Восточной Азии, арабских стран и Африки, которые не владеют ни одним из широко распространённых европейских языков. Причем именно опытные врачи и медсестры чаще всего испытывают трудности при общении на английском - не говоря уже о экзотических языках, при переводе с которых без помощи не обойтись никому из персонала.
Поэтому эта проблема требует основательного, системного решения, ведь пациент с ограниченными языковыми навыками может попасть к любому врачу или медсестре.
Переводчик или смартфон
По оценке Канцлера юстиции, каждый, кто живет в Эстонии, должен понимать: согласно Конституции, государство обязано обеспечивать доступ к медицинской помощи на эстонском языке. При записи на плановый прием одним из решений может быть направление пациента к врачу, владеющему нужным языком на достаточном уровне. Если такой возможности нет, пациент по закону обязан самостоятельно обеспечить переводчика или воспользоваться приложением для перевода. При этом медицинское учреждение должно заранее обратить на это внимание, чтобы помощь была доступна всем.
Таким образом, при записи на прием пациенту стоит заранее уточнить, говорит ли принимающий врач или медсестра на нужном языке, и, если возможно, записаться именно к такому специалисту. Если же в учреждении никто не владеет требуемым иностранным языком, пациенту следует заранее продумать, как он будет объясняться на приеме и понимать рекомендации медработника. Для этого можно прийти с переводчиком, пригласить говорящего по-эстонски родственника или друга, либо использовать приложение для перевода.
Хорошим примером врачи и медсестры называют пациентов, использующих язык жестов, - они, как правило, приходят на прием с переводчиком. Переводчиком может быть друг или член семьи, однако, как отмечают и Канцлер юстиции, и медики, бывают ситуации, когда такой вариант может оказаться неуместным - например, ребенок может не подходить в качестве переводчика для взрослого. Поэтому пациенту стоит заранее и серьезно обдумать, как будет организован перевод во время приема.
Решения в сфере перевода в экстренной медицине
В случае угрозы жизни помощь пациенту должна быть оказана незамедлительно - вне зависимости от его языковых навыков. Одним из возможных решений в таких ситуациях может быть помощь коллег, владеющих нужным языком. Однако у каждого медицинского работника есть свои обязанности, и постоянное участие в переводе неоправданно увеличивает нагрузку на тех специалистов, кто владеет иностранным языком.
Чтобы врачи и медсестры не были вынуждены регулярно выполнять дополнительную работу, чтобы избежать врачебных ошибок и гарантировать пациенту своевременную помощь, необходимо внедрение надежной, постоянно доступной и обеспеченной с точки зрения защиты данных системы перевода.
Нам необходим единый список признанных переводческих решений, о котором должны быть проинформированы как пациенты, так и медицинские работники. При необходимости учреждения здравоохранения должны иметь возможность предложить платные услуги перевода. У наших северных соседей успешно используются телефонные переводчики, к которым медработники могут обращаться по звонку, - эстонские врачи, работающие в Финляндии, хорошо знакомы с этой практикой. Еще одним возможным решением могут стать цифровые системы на базе искусственного интеллекта, специально адаптированные под медицину. Однако в случае с ИИ возникает серьезный вопрос ответственности за возможные ошибки перевода.
Многие врачи и медсестры уже используют цифровые инструменты, например Google Translate, - одновременно испытывая постоянный страх перед потенциальными ошибками в переводе специализированной медицинской терминологии. В Швеции, например, применяется приложение Care to Translate, аналог Google Translate, но адаптированное именно для медицины. В нем используется проверенный медицинский словарь, сотрудник может вводить текст голосом или письменно, а пациенту предлагаются заранее подготовленные варианты ответов, что помогает избежать недопонимания.
Авторы приложения предусмотрели и вопросы конфиденциальности, и защиту персональных данных. Таким образом, телефонный переводчик и специализированное приложение на сегодняшний день представляются самыми рентабельными и практичными решениями для медицинского перевода.
Медицина как сирота в сфере переводческих услуг
Некоторые медицинские работники обращают внимание на то, как грамотно организованы переводческие решения в других сферах государственных услуг.
«Печально, что когда иностранец предстает перед судьей по вопросу недобровольного лечения, переводчик всегда присутствует - даже если судья хоть немного владеет языком. А у врача в такой ситуации переводческой помощи нет», - делится один из участников опроса. В судебной системе переводческое обеспечение уже налажено и отработано, тогда как в медицине - еще нет, хотя обе сферы предоставляют жизненно важные услуги.
До сих пор в Эстонии, благодаря добровольной переводческой помощи со стороны медицинских работников, медицинская помощь в основном была доступна и для иностранноязычных пациентов. Поэтому необходимость приводить с собой переводчика и связанные с этим финансовые расходы могут стать для пациентов неожиданностью и вызвать недовольство - чтобы этого избежать, медицинские учреждения должны заранее обращать на это внимание. В переводе, сделанном медработником, говорящим на языке с трудом, может многое потеряться - а на кону ни много ни мало жизнь и здоровье человека.