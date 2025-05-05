Обращение врачей: лечить на чужом языке – это риск, системе здравоохранения нужны новые решения

Переводчик или смартфон

По оценке Канцлера юстиции, каждый, кто живет в Эстонии, должен понимать: согласно Конституции, государство обязано обеспечивать доступ к медицинской помощи на эстонском языке. При записи на плановый прием одним из решений может быть направление пациента к врачу, владеющему нужным языком на достаточном уровне. Если такой возможности нет, пациент по закону обязан самостоятельно обеспечить переводчика или воспользоваться приложением для перевода. При этом медицинское учреждение должно заранее обратить на это внимание, чтобы помощь была доступна всем.

Таким образом, при записи на прием пациенту стоит заранее уточнить, говорит ли принимающий врач или медсестра на нужном языке, и, если возможно, записаться именно к такому специалисту. Если же в учреждении никто не владеет требуемым иностранным языком, пациенту следует заранее продумать, как он будет объясняться на приеме и понимать рекомендации медработника. Для этого можно прийти с переводчиком, пригласить говорящего по-эстонски родственника или друга, либо использовать приложение для перевода.