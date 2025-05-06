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Найдена причина гибели жителей деревни во Франции: этот деликатес распространен и в Эстонии

Перевод: rus.tvnet.lv
Деревня Моншавен
Деревня Моншавен Фото: Volker Vornehm/Shutterstock

Выявлена возможная причина, по которой десять процентов жителей деревни Моншавен во Французских Альпах страдают от редкого и смертельно опасного заболевания - бокового амиотрофического склероза. Это неизлечимая, прогрессирующая и смертельная неврологическая болезнь, пишет Rus.TVNET. Считается, что причина, медленно убивающая деревню, найдена: это местный деликатес, который встречается и в Эстонии.

БАС - это стремительно прогрессирующее, всегда летальное неврологическое заболевание, приводящее к отмиранию верхних моторных нейронов. Это вызывает нарушение передачи нервных импульсов к мышцам, что постепенно приводит к их полной неподвижности, в том числе речевого и дыхательного аппарата.

Некоторые жители деревни Моншавен посчитали, что причиной болезни стал свинец, который попал в местную систему водоснабжения из старых, давно заброшенных шахт в горах. Другие предположили, что виноваты вышки сотовой связи. Одна женщина была убеждена, что деревня проклята.

Поскольку число случаев заболевания и смертей в Моншавене росло, французские ученые попытались выяснить, что стало причиной этой беспрецедентной массовой вспышки в одном районе.

В 2018 году доктор Питер Спенсер присоединился к группе французских ученых и врачей, и, опросив жителей, они провели исследование потребления грибов в деревне Моншавен. Одно стало ясно сразу.

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