Найдена причина гибели жителей деревни во Франции: этот деликатес распространен и в Эстонии

БАС - это стремительно прогрессирующее, всегда летальное неврологическое заболевание, приводящее к отмиранию верхних моторных нейронов. Это вызывает нарушение передачи нервных импульсов к мышцам, что постепенно приводит к их полной неподвижности, в том числе речевого и дыхательного аппарата.

Некоторые жители деревни Моншавен посчитали, что причиной болезни стал свинец, который попал в местную систему водоснабжения из старых, давно заброшенных шахт в горах. Другие предположили, что виноваты вышки сотовой связи. Одна женщина была убеждена, что деревня проклята.

Поскольку число случаев заболевания и смертей в Моншавене росло, французские ученые попытались выяснить, что стало причиной этой беспрецедентной массовой вспышки в одном районе.