Доктор: кусок этого мяса может быть лучшим в мире продуктом против старения

В своих видео в Instagram доктор Берг объясняет, что самым эффективным продуктом против старения в мире является не капуста или зеленый чай. Это - печень животных, выращенных на пастбищах. По его словам, печень богата витаминами группы B, цинком, медью и коэнзимом Q10 - всеми важнейшими компонентами, которые поддерживают организм с возрастом.