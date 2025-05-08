Эстония возглавила рейтинг стран с лучшим здравоохранением для американцев

Доступное и недорогое здравоохранение - один из ключевых приоритетов для многих американцев, рассматривающих возможность переезда за границу, пишет Outcomes Rocket. Эксперты этой компании проанализировали данные по 167 странам на основе пяти основных показателей: общий индекс здоровья, качество медицинских услуг, затраты на здравоохранение, качество воздуха и интерес интернет-пользователей из США к системе здравоохранения конкретной страны. Анализ показал, что именно в следующих странах американцы, живущие за рубежом, могут лучше всего заботиться о своём здоровье.