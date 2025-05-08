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Эстония возглавила рейтинг стран с лучшим здравоохранением для американцев

Фото статьи
Фото: Freepik

Недавний анализ показал, что Эстония предлагает гражданам США, проживающим за границей, медицинские услуги с лучшим соотношением цены и качества.

Доступное и недорогое здравоохранение - один из ключевых приоритетов для многих американцев, рассматривающих возможность переезда за границу, пишет Outcomes Rocket. Эксперты этой компании проанализировали данные по 167 странам на основе пяти основных показателей: общий индекс здоровья, качество медицинских услуг, затраты на здравоохранение, качество воздуха и интерес интернет-пользователей из США к системе здравоохранения конкретной страны. Анализ показал, что именно в следующих странах американцы, живущие за рубежом, могут лучше всего заботиться о своём здоровье.

1. Эстония
По оценке Outcomes Rocket, Эстония предлагает гражданам США превосходные медицинские услуги, набрав 80,2 балла по стобалльной шкале. По уровню расходов на здравоохранение страна занимает 10-е место в мире. По индексу доступности и общественного интереса Эстония находится на 12-й позиции, что означает легкий доступ населения к медицинским услугам. К тому же качество воздуха в Эстонии - отличное; по мнению авторов исследования, оно лучше только в 11 странах мира.

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