Готовимся к сезону аллергии: в воздухе много пыльцы

Первые признаки цветения березы появились в контрольных образцах в середине апреля и сразу показали, что сезон этого года будет весьма богатым на пыльцу.

«Хотя сезон цветения березы еще не закончился, количество пыльцы березы в Тарту и Йыхви уже превысило прошлогодние показатели. Но в этом нет ничего необычного - количество пыльцы березы также было очень высоким в 2019 и 2023 годах, и эта весна пока не превзошла его - указал старший специалист по исследованию пыльцы Центра исследований окружающей среды Март Вилль. - Наши данные мониторинга показывают высокую концентрацию пыльцы березы на всех наших станциях. Одним из важных факторов высокой концентрации является текущая погода».

Возникновение аллергии на пыльцу во многом зависит от погоды - сухие, солнечные, ветреные и теплые периоды хуже, поскольку в воздухе содержится больше пыльцы, влажная и дождливая погода вызывает меньше аллергических симптомов. По данным Эстонского союза аллергии, до четверти населения страдает от проблем со здоровьем, вызванных пыльцой. Береза - один из самых распространенных и проблемных аллергенов цветения в Эстонии.