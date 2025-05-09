Готовимся к сезону аллергии: в воздухе много пыльцы

В самом разгаре сейчас цветение березы, являющейся сильным аллергеном, и у чувствительных к березовой пыльце людей могут возникнуть неприятные симптомы, показывает мониторинг цветения, который проводит Эстонский центр исследований окружающей среды.
Первые признаки цветения березы появились в контрольных образцах в середине апреля и сразу показали, что сезон этого года будет весьма богатым на пыльцу.
«Хотя сезон цветения березы еще не закончился, количество пыльцы березы в Тарту и Йыхви уже превысило прошлогодние показатели. Но в этом нет ничего необычного - количество пыльцы березы также было очень высоким в 2019 и 2023 годах, и эта весна пока не превзошла его - указал старший специалист по исследованию пыльцы Центра исследований окружающей среды Март Вилль. - Наши данные мониторинга показывают высокую концентрацию пыльцы березы на всех наших станциях. Одним из важных факторов высокой концентрации является текущая погода».
Возникновение аллергии на пыльцу во многом зависит от погоды - сухие, солнечные, ветреные и теплые периоды хуже, поскольку в воздухе содержится больше пыльцы, влажная и дождливая погода вызывает меньше аллергических симптомов. По данным Эстонского союза аллергии, до четверти населения страдает от проблем со здоровьем, вызванных пыльцой. Береза - один из самых распространенных и проблемных аллергенов цветения в Эстонии.
Этой весной сезон пыльцы начался довольно рано. У людей с более чувствительной иммунной системой насморк или покраснение глаз из-за пыльцы могли возникнуть еще в конце февраля. Первые пыльцевые зерна были «пойманы» на станциях Эстонского центра исследований окружающей среды во второй половине февраля, причем сразу в больших количествах.
Эстонский центр исследований окружающей среды проводит аэробиологический мониторинг в пяти городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну и Курессааре. В ходе этого процесса определяются и подсчитываются наиболее аллергенные виды пыльцы. Всего определено восемь видов пыльцы и один вид спор плесени.
Сезон мониторинга пыльцы в Таллинне обычно начинается в начале февраля, и другие станции постепенно адаптируются к Таллинну, но анализ образцов начинается не позднее 1 марта. В этом году другие станции начали мониторинг в середине февраля из-за теплой погоды.
Первой обычно цветет ольха, за ней следует орешник, и оба цветут примерно месяц. Самым сложным периодом для людей, чувствительных к этим двум аллергенам, является март, поскольку именно в это время они цветут одновременно. В апреле-мае добавляется еще более сильный раздражитель - береза.