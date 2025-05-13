Медицинская помощь не оправдала ожиданий? Узнайте, куда и с какой проблемой можно обратиться



С 1 ноября 2024 года в Эстонии действует страхование пациентов, которое дает право на компенсацию в случае, если медицинская процедура привела к предотвратимому ущербу здоровью. Например:

из-за задержки обследований пациент не получил необходимого лечения;

в ходе лечения возникло осложнение или телесное повреждение, которого можно было бы избежать.

Что делать?



Обратитесь в страховую компанию, с которой ваше медицинское учреждение заключило обязательный договор ответственности. Заявление о компенсации необходимо подать в течение четырех недель с момента выявления ущерба. Срок может быть продлен при наличии уважительной причины. Если решение страховой вас не устроит, можно обратиться в примирительную комиссию при Департаменте здоровья.

4. Сомневаетесь в правильности счета за лечение или услуга была недоступна? Обратитесь в Кассу здоровья



Если:

в счете указаны услуги, которых вам не оказывали;

за платный прием также выставлен счет Кассе здоровья;

у вас есть вопросы о доступности лечения или обоснованности больничного;

обратитесь в Кассу здоровья. На основе медицинских документов ее сотрудники проверят, была ли оплата обоснованной и прозрачной.

Где найти больше информации?



Касса здоровья подготовила подробную памятку о том, как действовать в разных ситуациях, связанных с жалобами.