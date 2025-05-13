Медицинская помощь не оправдала ожиданий? Узнайте, куда и с какой проблемой можно обратиться

Когда лечение или общение с медучреждением оставляет неприятное впечатление, люди часто не знают, куда обращаться. Хотя за разные вопросы отвечают Касса здоровья, Департамент здоровья и страховые компании, важно понимать, у кого какая роль: это сэкономит и время, и нервы.
Хотя большинство жителей Эстонии довольны медицинским обслуживанием, бывают случаи, когда оказанная помощь не оправдывает ожиданий: например, решение врача кажется необоснованным, общение было грубым или счет вызывает сомнения. С чего начать и кто может помочь?
Руководитель отдела качества медицинских услуг Кассы здоровья Марион Калью советует первым шагом обратиться напрямую в медицинское учреждение. «Зачастую люди не знают, куда обращаться - в Кассу здоровья, Департамент здоровья или куда-то еще. Всегда стоит начинать с общения с самим поставщиком услуги», - подчеркнула она.
1. Проблемы с качеством лечения или общением? Обратитесь в медучреждение
Медицинское учреждение несет ответственность за качество предоставленной помощи. Если:
- с вами обращались грубо;
- вы не согласны с решением по лечению;
- не получили необходимую помощь;
- медицинская документация заполнена неточно;
то первым делом обратитесь напрямую в медицинское учреждение. Информация о подаче жалобы должна быть доступна на месте или на сайте учреждения.
2. Сомневаетесь в качестве услуги или компетентности специалиста? Обратитесь в Департамент здоровья
Если общение с медицинским учреждением не дало результата или есть подозрение на врачебную ошибку либо непрофессиональные действия медработника, следует обратиться в Департамент здоровья.
Руководитель отдела медицинских услуг Департамента здоровья Кюлли Фридеманн поясняет, что департамент может начать надзорное производство, если обстоятельства жалобы дают для этого основание. Подробный порядок описан на сайте Департамента здоровья.
3. Подозреваете врачебную ошибку и хотите получить компенсацию? Обратитесь в страховую компанию
С 1 ноября 2024 года в Эстонии действует страхование пациентов, которое дает право на компенсацию в случае, если медицинская процедура привела к предотвратимому ущербу здоровью. Например:
- из-за задержки обследований пациент не получил необходимого лечения;
- в ходе лечения возникло осложнение или телесное повреждение, которого можно было бы избежать.
Что делать?
Обратитесь в страховую компанию, с которой ваше медицинское учреждение заключило обязательный договор ответственности. Заявление о компенсации необходимо подать в течение четырех недель с момента выявления ущерба. Срок может быть продлен при наличии уважительной причины. Если решение страховой вас не устроит, можно обратиться в примирительную комиссию при Департаменте здоровья.
4. Сомневаетесь в правильности счета за лечение или услуга была недоступна? Обратитесь в Кассу здоровья
Если:
- в счете указаны услуги, которых вам не оказывали;
- за платный прием также выставлен счет Кассе здоровья;
- у вас есть вопросы о доступности лечения или обоснованности больничного;
обратитесь в Кассу здоровья. На основе медицинских документов ее сотрудники проверят, была ли оплата обоснованной и прозрачной.
Где найти больше информации?
Касса здоровья подготовила подробную памятку о том, как действовать в разных ситуациях, связанных с жалобами.
Если медицинская помощь не оправдала ожиданий - не оставайтесь со своей проблемой наедине. Обратившись в нужное место вы можете получить ответы, добиться решения и поспособствовать тому, чтобы следующий пациент получил более качественную услугу.