«Всю ночь бродила по улицам и не знала, что потерялась»: как понять, что пожилой человек дезориентирован и нуждается в помощи

Участница Facebook-группы «Просто О Медицине» Виктория поделилась своим опытом: «Часто читаю, что теряются пожилые люди. Я сама подходила к двум бабушкам. Одна гуляла около магазина в половине одиннадцатого вечера, а другая - в лесу, хотя одета была не для гуляний на природе, а скорее для похода в магазин или к врачу. Обе говорили, что с ними все в порядке», - рассказала она.

В комментариях к посту другая участница группы, Юлия, рассказала о еще более тревожном случае. «Захожу в подъезд - за мной бабушка. Говорит: "Ой, ошиблась". Я спросила: "Вы потерялись?" - "Нет, подъезд перепутала". Утром открыла новости и увидела, что пропал пожилой человек, тот самый. Я места себе не могла найти. Смотрю в окно - время шесть утра, а она все гуляет. Я подбежала к ней, вызвала полицию. Пока ждали патруль, чтобы ее не спугнуть, начала разговаривать с ней. И знаете, она даже не поняла, что потерялась, и гуляла всю ночь. По ее словам, она шла в поликлинику», - вспоминает Юлия.