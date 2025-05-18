«Всю ночь бродила по улицам и не знала, что потерялась»: как понять, что пожилой человек дезориентирован и нуждается в помощи

Истории о пропавших пожилых людях все чаще появляются в новостях. Внимательные прохожие замечают что-то странное в поведении или внешнем виде человека, пытаются помочь - но не всегда получают подтверждение того, что эта помощь действительно нужна. Зачастую сами пожилые не осознают, что они дезориентированы или находятся в опасной ситуации.
Участница Facebook-группы «Просто О Медицине» Виктория поделилась своим опытом: «Часто читаю, что теряются пожилые люди. Я сама подходила к двум бабушкам. Одна гуляла около магазина в половине одиннадцатого вечера, а другая - в лесу, хотя одета была не для гуляний на природе, а скорее для похода в магазин или к врачу. Обе говорили, что с ними все в порядке», - рассказала она.