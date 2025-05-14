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Эти лекарства для людей представляют наибольшую опасность для кошек и собак

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Freepik

Лекарства и пищевые добавки способны значительно улучшить здоровье, но при неосторожном обращении становятся смертельно опасными. Все знают, что лекарства нельзя оставлять в доступных для детей местах, но редко кто задумывается: домашние животные тоже в группе риска. Если в их лапы попадет банка таблеток или флакон витаминов, последствия могут быть тяжелыми

Недавно ветеринарам пришлось спасать собаку породы корги, проглотившую 32 капсулы витамина D, предназначенного для людей. Питомцу диагностировали серьезное отравление, понадобилась двухдневная госпитализация, стоимость которой составила 600 евро. К счастью, страховая компания покрыла затраты.

Витамин D необходим и людям, и животным, но его передозировка может привести к сильному отравлению и острой почечной недостаточности. В случаях, когда собака съедает большую дозу витамина D, возникает угроза жизни.

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