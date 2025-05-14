Эти лекарства для людей представляют наибольшую опасность для кошек и собак

Лекарства и пищевые добавки способны значительно улучшить здоровье, но при неосторожном обращении становятся смертельно опасными. Все знают, что лекарства нельзя оставлять в доступных для детей местах, но редко кто задумывается: домашние животные тоже в группе риска. Если в их лапы попадет банка таблеток или флакон витаминов, последствия могут быть тяжелыми