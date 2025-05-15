Врачи США получили право испытывать на пациентах экспериментальные лекарства

Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте недавно подписал законопроект SB 535, сообщает организация The Alliance for Longevity Initiatives (A4LI). Основная цель законопроекта - продвигать национальные меры по увеличению продолжительности жизни. Важную роль, по мнению организации, играют также годы активной и здоровой жизни.

Согласно новому закону, медицинские учреждения и врачи в штате Монтана могут предлагать и продавать пациентам практически все экспериментальные препараты, которые находятся на стадии разработки и успешно прошли как минимум первую фазу клинических исследований. Это означает, что безопасность препарата для человека уже была оценена, и результаты этой оценки положительные.