Врачи США получили право применять на пациентах экспериментальные лекарства

Губернатор штата Монтана в США на этой неделе подписал законопроект, который позволяет больницам и врачам продавать пациентам практически все экспериментальные препараты, прошедшие как минимум одну фазу клинических испытаний.
Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте недавно подписал законопроект SB 535, сообщает организация The Alliance for Longevity Initiatives (A4LI). Основная цель законопроекта - продвигать национальные меры по увеличению продолжительности жизни. Важную роль, по мнению организации, играют также годы активной и здоровой жизни.