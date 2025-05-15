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Врачи США получили право применять на пациентах экспериментальные лекарства

Перевод: Валерия Ермакова
Лекарства иллюстративные.
Лекарства иллюстративные. Фото: Erik Prozes

Губернатор штата Монтана в США на этой неделе подписал законопроект, который позволяет больницам и врачам продавать пациентам практически все экспериментальные препараты, прошедшие как минимум одну фазу клинических испытаний.

Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте недавно подписал законопроект SB 535, сообщает организация The Alliance for Longevity Initiatives (A4LI). Основная цель законопроекта - продвигать национальные меры по увеличению продолжительности жизни. Важную роль, по мнению организации, играют также годы активной и здоровой жизни.

Согласно новому закону, медицинские учреждения и врачи в штате Монтана могут предлагать и продавать пациентам практически все экспериментальные препараты, которые находятся на стадии разработки и успешно прошли как минимум первую фазу клинических исследований. Это означает, что безопасность препарата для человека уже была оценена, и результаты этой оценки положительные.

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