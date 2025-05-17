В Финляндии умерла двухлетняя девочка из семьи украинских беженцев: родители обвиняют врачей, начато расследование

Родители утверждают, что в больнице Нова были допущены ошибки: лечение началось с задержкой, антибиотики не вводили до самого последнего момента, несмотря на ухудшающееся состояние ребенка. Медперсонал, по словам матери, не воспринял тревогу родителей всерьез - особенно ночью, когда девочке становилось хуже, но осмотр врача откладывался.

Семья подала жалобы в полицию, в Valvira (орган, контролирующий в Финляндии социальное и здравоохранительное обеспечение) и потребовала расследования. В то же время представители больницы Нова и Региона Центральной Финляндии по обеспечению благополучия населения, ссылаясь на врачебную тайну, не комментируют детали конкретного случая.

По словам представителей Valvira, случаи детской смертности из-за подозрений на врачебные ошибки в Финляндии крайне редки - один-два случая в год. Причина смерти Варвары будет установлена на основе результатов вскрытия, которые ожидаются через несколько месяцев.