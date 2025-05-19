Приближаются каникулы: Касса здоровья обратилась с важным напоминанием

«В Таллиннской детской больнице мы зафиксировали рост случаев коклюша. Самым маленьким пациентам было всего несколько недель. Чтобы защитить маленького грудного ребенка, который еще не получил вакцину, необходимо вакцинировать других детей и взрослых в семье», - объяснила Раукас.

Перед путешествием важно убедиться, что дети вовремя получили все прививки из плана иммунизации. Также стоит проконсультироваться с вашим семейным врачом или с врачом-инфекционистом о том, от каких болезней вам следует дополнительно сделать прививки, учитывая конкретное место проведения отпуска.

Весна - это также время окончания многими детьми детского сада. Родители, чьи дети осенью пойдут в школу, должны позаботиться о том, чтобы все необходимые прививки были сделаны вовремя. ​​Статистика Департамента здоровья показывает, что более 35% детей в возрасте 7 лет не прошли необходимую вакцинацию перед поступлением в школу. С календарем вакцинации для детей дошкольного возраста можно ознакомиться здесь.

Согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на 2024 год против заболеваний в соответствии с планом иммунизации (дифтерия, столбняк, коклюш и полиомиелит, корь, свинка и краснуха) были привиты 83% детей в возрасте 2 лет и 80% детей в возрасте 3 лет, 63% детей в возрасте 7 лет и 78% детей в возрасте 8 лет. Среди 14-летних подростков 74% защищены от кори, свинки и краснухи, и 74% 16-летних подростков защищены от дифтерии, столбняка и коклюша. Для предотвращения вспышек заболеваний ВОЗ рекомендует вакцинировать не менее 95% населения.

Целью государственного плана иммунизации является обеспечение своевременной вакцинации детей и подростков в целях профилактики и сдерживания распространения опасных инфекционных заболеваний. Для этого Касса здоровья закупает все вакцины, предусмотренные планом иммунизации.

В Эстонии предоставляются бесплатная вакцинация против туберкулеза, вируса гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, свинки, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа В.

Взрослых прививают от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Бесплатная вакцина против гриппа предоставляется и людям из групп риска, в том числе детям в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.