Приближаются каникулы: Касса здоровья обратилась с важным напоминанием

Согласно данным Департамента здоровья, охват вакцинацией детей в Эстонии снизился до критического уровня, при котором высока вероятность попадания в страну опасных инфекционных заболеваний и возникновения вспышек эпидемий. Эксперты напоминают, что перед началом летних каникул необходимо проверить статус вакцинации у детей.
«Приближаются летние каникулы как для школьников, так и для детей из детских садов. Лето - долгожданная пора семейного отдыха и путешествий. Но этот период также увеличивает и риск привоза в Эстонию опасных инфекционных заболеваний. К сожалению, эти заболевания все еще продолжают распространяться в мире, и поэтому в Эстонии нас отделяет от них всего один самолетный рейс или круиз на пароме, - отметила Ханна Яэ, руководитель отдела услуг вакцинации Кассы здоровья. - Поэтому мы рекомендуем вам обсудить со своей семейной медсестрой или семейным врачом статус вакцинации вашего ребенка и успеть сделать необходимые прививки до лета».
«В этом году в Эстонию было завезено уже пять случаев кори и у одного инфицированного человека в течение инфекционного периода было до 40 близких контактов. Благодаря быстрым действиям работников здравоохранения и эпидемиологов крупной вспышки инфекции не произошло, но риск ее возникновения очень высок», - рассказала Кярт Сыбер, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья.
«За последний год в Европе число случаев заболевания корью возросло в десять раз. Также резко выросло число случаев заболевания коклюшом. Осенью этого года в Латвии также был случай, когда семья заболела дифтерией и умер 4-летний ребенок. Недавно пришли новости о вспышке дифтерии и в Германии», - отметила она.
По словам педиатра Реэт Раукас, большинство инфекционных заболеваний, от которых вакцинируют в Эстонии, особенно опасны для детей.
«В Таллиннской детской больнице мы зафиксировали рост случаев коклюша. Самым маленьким пациентам было всего несколько недель. Чтобы защитить маленького грудного ребенка, который еще не получил вакцину, необходимо вакцинировать других детей и взрослых в семье», - объяснила Раукас.
Перед путешествием важно убедиться, что дети вовремя получили все прививки из плана иммунизации. Также стоит проконсультироваться с вашим семейным врачом или с врачом-инфекционистом о том, от каких болезней вам следует дополнительно сделать прививки, учитывая конкретное место проведения отпуска.
Весна - это также время окончания многими детьми детского сада. Родители, чьи дети осенью пойдут в школу, должны позаботиться о том, чтобы все необходимые прививки были сделаны вовремя. Статистика Департамента здоровья показывает, что более 35% детей в возрасте 7 лет не прошли необходимую вакцинацию перед поступлением в школу. С календарем вакцинации для детей дошкольного возраста можно ознакомиться здесь.
Согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на 2024 год против заболеваний в соответствии с планом иммунизации (дифтерия, столбняк, коклюш и полиомиелит, корь, свинка и краснуха) были привиты 83% детей в возрасте 2 лет и 80% детей в возрасте 3 лет, 63% детей в возрасте 7 лет и 78% детей в возрасте 8 лет. Среди 14-летних подростков 74% защищены от кори, свинки и краснухи, и 74% 16-летних подростков защищены от дифтерии, столбняка и коклюша. Для предотвращения вспышек заболеваний ВОЗ рекомендует вакцинировать не менее 95% населения.
Целью государственного плана иммунизации является обеспечение своевременной вакцинации детей и подростков в целях профилактики и сдерживания распространения опасных инфекционных заболеваний. Для этого Касса здоровья закупает все вакцины, предусмотренные планом иммунизации.
В Эстонии предоставляются бесплатная вакцинация против туберкулеза, вируса гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, свинки, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной инфекции типа В.
Взрослых прививают от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Бесплатная вакцина против гриппа предоставляется и людям из групп риска, в том числе детям в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.
Более подробную информацию об этом можно прочитать на сайте государственной системы вакцинации www.vaktsineeri.ee.