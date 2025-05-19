Осторожно: чтение новостей в туалете чревато геморроем

Исследование проводилось в академическом медицинском центре Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне.

Специалисты проанализировали состояние 125 пациентов, которым ранее проводили колоноскопию - процедуру, позволяющую с помощью небольшой камеры проверить состояние кишечника.

Среди участников исследования были выделены две основные тенденции: у более чем 40 процентов из них был диагностирован геморрой, а свыше 93 процентов сообщили, что пользуются телефоном на унитазе хотя бы раз в неделю.

Около половины испытуемых признались, что читают новости в туалете, примерно 44 процента активно просматривают соцсети, находясь на унитазе, а почти 30 процентов отправляют в это время электронные письма или сообщения.

Некоторые отмечали, что проводят в туалете за раз более шести минут, и многие респонденты высказывали мысль, что из-за смартфона их пребывание в уборной стало длиннее.

По оценке ученых, такие факторы, как возраст, пол, вес или физическая активность участников, не влияли на полученные результаты. Также значения не имело, сколько клетчатки они включали в рацион.

Авторы работы подчеркивают, что поскольку в исследовании участвовало сравнительно мало людей, оно пока не позволяет однозначно установить связь между использованием телефона на унитазе и возникновением геморроя.

В будущем более масштабные исследования смогут дать более четкий ответ на этот вопрос, пишет портал Science Alert.

Геморрой, или варикозное расширение вен в области прямой кишки и анального отверстия, чаще всего вызывает чувство дискомфорта.

Иногда болезнь сопровождается воспалением, а это может приводить к боли и кровотечениям во время дефекации.

Хотя причин развития геморроя может быть несколько, врачи считают основной из них избыточное напряжение, длительные или частые попытки опорожнения кишечника.

Считается, что долгое пребывание на унитазе ослабляет и расширяет сосуды в области прямой кишки. Некоторые исследования подтверждают, что геморрой чаще возникает у людей с малоподвижным образом жизни.