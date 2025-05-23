Пассажирка с опасным и заразным заболеванием ехала в автобусе до Таллинна: вспышки удалось избежать?

В начале мая стало известно, что у пассажирки автобуса Рига-Таллинн было обнаружено опасное и легко распространяющееся заболевание, корь. Специалист департамента здоровья рассказала, удалось ли избежать на этот раз масштабного заражения и как в Эстонии сейчас обстоят дела с корью.
Как стало известно, 17 апреля заболевшая прибыла автобусом в Ригу из Москвы, а 21 апреля уехала на автобусе в Таллинн. Как только диагноз пассажирки был подтвержден, в Эстонии были оперативно установлены личности всех пассажиров того рейса, каждому были даны рекомендации.