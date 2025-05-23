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Пт, 23.05.2025
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Пассажирка с опасным и заразным заболеванием ехала в автобусе до Таллинна: вспышки удалось избежать?

Пассажиры на Таллиннском автобусном вокзале. Фото иллюстративное.

В начале мая стало известно, что у пассажирки автобуса Рига-Таллинн было обнаружено опасное и легко распространяющееся заболевание, корь. Специалист департамента здоровья рассказала, удалось ли избежать на этот раз масштабного заражения и как в Эстонии сейчас обстоят дела с корью.

Как стало известно, 17 апреля заболевшая прибыла автобусом в Ригу из Москвы, а 21 апреля уехала на автобусе в Таллинн. Как только диагноз пассажирки был подтвержден, в Эстонии были оперативно установлены личности всех пассажиров того рейса, каждому были даны рекомендации.

Спустя месяц руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова подтвердила Rus.Postimees, что на этот раз вспышки удалось избежать.

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