Пассажирка с опасным и заразным заболеванием ехала в автобусе до Таллинна: вспышки удалось избежать?

В начале мая стало известно, что у пассажирки автобуса Рига-Таллинн было обнаружено опасное и легко распространяющееся заболевание, корь. Специалист департамента здоровья рассказала, удалось ли избежать на этот раз масштабного заражения и как в Эстонии сейчас обстоят дела с корью.