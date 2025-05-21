Осторожно: распространенный компонент энергетиков может способствовать росту раковых клеток

Таурин, известный как стимулятор из энергетических напитков, может играть важную роль в росте клеток лейкоза. Новое исследование показало, что блокировка действия этой молекулы помогает сделать лечение рака более эффективным.
Таурин содержится в нашем организме и попадает к нам с пищей - например, с рыбой или мясом, - но больше всего о нем знают благодаря энергетикам. Теперь ученые из Рочестерского университета в США выяснили, что раковые клетки лейкоза активно используют таурин, получаемый из костного мозга, чтобы ускорить свое деление.