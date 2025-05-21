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Осторожно: распространенный компонент энергетиков может способствовать росту раковых клеток

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Таурин, известный как стимулятор из энергетических напитков, может играть важную роль в росте клеток лейкоза. Новое исследование показало, что блокировка действия этой молекулы помогает сделать лечение рака более эффективным.

Таурин содержится в нашем организме и попадает к нам с пищей - например, с рыбой или мясом, - но больше всего о нем знают благодаря энергетикам. Теперь ученые из Рочестерского университета в США выяснили, что раковые клетки лейкоза активно используют таурин, получаемый из костного мозга, чтобы ускорить свое деление.

«Высокий уровень таурина в костном мозге может ускорять развитие лейкемии, поэтому стоит осторожнее относиться к приему больших доз этого вещества», - объяснила онколог Джейн Лисвелд из Медицинского центра Рочестерского университета.

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