Эстонских мужчин беспокоит та же болезнь, что и у бывшего президента США

Бывшему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену (82), который ушел с поста в январе, недавно диагностировали запущенную форму рака предстательной железы. По информации офиса Байдена, он обратился к врачу из-за проблем с мочеиспусканием. У бывшего президента выявили агрессивную форму заболевания с индексом Глисона девять из десяти возможных - это говорит о тяжелой стадии, при которой раковые клетки могут быстро распространяться в организме. Позитивной новостью стало то, что, по словам представителей офиса Байдена, его опухоль чувствительна к гормональной терапии.